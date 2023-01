Juan Rivera revela que "el culiacanazo" arruinó la sorpresa que le daría a su esposa, ¿qué es?

Luego de la recaptura de Ovidio Guzmán en Culiacán este jueves 5 de enero del 2023, en aquella Ciudad de Sinaloa se vivió una intensa jornada de violencia en donde los habitantes quedaron atrapados en sus casas y sin poder salir para evitar que fueran víctimas del fuego cruzado entre gatilleros y elementos de la Marina y GN.

Entre los afectados que no pudieron salir a las calles de Culiacán, estuvo el hermano de “La Diva de la banda”, hablamos de Juan Rivera quien se encontraba en Altata, un poblado que está muy cerca de la Capital de Sinaloa, esto debido a que le tenía preparada una sorpresa a su esposa e hijos, pero el llamado “culiacanazo” le arruinó dicho momento que preparó con tanta dedicación.

Fue por medio de una transmisión en vivo que el hermano de “La Diva de la Banda” compartió con sus seguidores lo que sucedió, pues Juan Rivera se encuentra en Culiacán debido a que le compró una casa a su esposa e hijos frente del mar y este jueves se las iba a entregar y así pasar unos días en familia con ellos, pues pronto comenzará un nuevo proyecto profesional.

Y es que será la próxima vez cuando será puesto en cuarentena por parte de la producción de “La Casa de los Famosos”, reality show en el que participará en su tercera temporada, debido a esto, Juan quería pasar unos días en familia ya que puede estar hasta 3 meses encerrado en una casa.

"Me dormí a las cuatro de la mañana limpiando la casa de mi mujer, ella no había visto nada del trabajo. Me lo aventé con la gente de acá. Despierto como a las 7:30 y me dicen que está a todo lo que da, recibí videos de lo que sucedía, y en lo primero que pensé fue en mis hijos", dijo Juan Rivera