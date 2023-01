Lady Di y Camilla Parker sostuvieron una tirante conversación en la vida real, algo que no verás en “The Crown”

La familia real inglesa siempre ha sido motivo de interés del pueblo inglés y también del mundo. Con el estreno de la nueva temporada de “The Crown” y más tarde de la serie documental del Príncipe Harry y Meghan Markle, el interés por la familia real inglesa no para de crecer alrededor del mundo. A esto debemos sumar la muerte de la Reina Isabel II, y todo el drama que la sucesión al trono implica, lo que llevó a que viejas anécdotas volvieran a aparecer sobre el tapete, teniendo como protagonista al triángulo amoroso entre el Rey Carlos III, Lady Di y Camilla Parker.

Con la pronta coronación del Rey Carlos III, el pasado del hoy esposo de Camilla Parker ha vuelto a la superficie, casi como si la memoria de Lady Di no permitiera a nadie olvidar los destratos que ella sufrió. Las intrigas en el seno de la familia real siempre han sido moneda corriente, y sobre todo lo que envuelve a la vida de Diana de Gales es del particular interés de la opinión pública.

Sin embargo existió una situación que ha sido bastante menos documentada que otras, y que sin dudas “The Crow” no te mostrará tal y como sucedió. El acoso constante de los paparazzi sufrido por Lady Di, y las especulaciones en torno a su vida, sus relaciones y su salud; solo eran opacadas por la escandalosa relación clandestina entre el Rey Carlos III y Camilla Parker, sorprendentemente la hoy reina consorte en un primer momento se presentó como una aliada a Lady Di.

El desengaño que vivió Lady Di

Sin dudas “The Crown” no te mostrará la vez en que ambas compartieron un almuerzo en el cual Lady Di pretendía encontrar en Camilla Parker cierta ayuda para entender los modos propios de la realeza y así poder incorporarse a la vida del Palacio de Buckingham y acompañar de la forma correcta al futuro Rey Carlos III de Inglaterra. La realeza posee leyes muy estrictas, las cuales Lady Di no conocía o no sabía cómo interpretar. Vale la pena recordar que solo tenía 19 años en aquel entonces.

Sin sospechar Lady Di que quien se presentaba como una amiga era en realidad la amante del futuro Rey Carlos III, Diana notó que Camilla Parker conocía con lujo de detalles a su esposo. El romance entre Carlos y Camilla se conoció muchos años más tarde, y Lady Di naturalmente sintió que estuvo haciendo el papel más lamentable mientras le mentían en su cara; de esta situación se entiende el porqué del odio visceral que Diana profesaba por Camilla Parker y por su entonces esposo, el hoy Rey Carlos III.

