VIDEO | Adamari López pelea con Andrea Meza en pleno programa: “El respeto no se pide irrespentando”

El desplante de Bad Bunny con una fanática al lanzar su celular cuando intentaba tomarse una foto con él ha dividido opiniones en redes sociales, aunque fuera de éstas las diferencias alcanzaron a Adamari López y Andrea Meza quienes en pleno programa protagonizaron un incómodo momento cuando comenzaron a pelear luego de que una de ellas favoreciera al cantante puertorriqueño.

El intérprete de “Ojos lindos” desató una lluvia de críticas debido a la actitud que tuvo con una fanática a la que le arrebató el celular para después lanzarlo. Al respecto, el cantante se justificó asegurando que se trataba de una falta de respeto haberle colocado el dispositivo en el rostro, un argumento que apoyo la ex Miss Universo aunque aseguró que había sido un poco excesivo el haber arrojado el teléfono.

"Recordarnos también que es una persona y llegar a invadir así su privacidad no está bien ni es normal, como dijo él en su Twitter, si tú vienes y me hablas, con gusto te voy a recibir, pero si vienes a ponerme un teléfono en la cara, ¿cómo esperas que yo te respete si tú no me estás respetando?", dijo Andrea Meza que tras la intervención, con clara molestia, de Adamari López respondió y de inmediato mandó a un comercial para evitar continuar con la discusión.

"El respeto no se pide irrespetando a otra persona, para que ella entienda, tienes que respetarla también, y no está bien que le lance el teléfono. Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y nadie le va a molestar. Para qué quiere ser uno famoso cuando la gente te va a pedir un autógrafo y entonces no los vas a querer", arremetió Adamari López.

Adamari López y Andrea Meza discuten en pleno programa. Foto: IG @andreamezamx

¿Rivalidad entre Adamari López y Andrea Meza?

Esta no es la primera vez que las conductoras de “Hoy día” se confrontan en pleno programa, pues durante una dinámica en una mesa de debate hicieron evidente la diferencia de opinión que existe entre ellas fuera de las cámaras. Esto ha provocado que surjan un sinfín de rumores, entre ellos algunos que apuntan a una rivalidad.

Una de las peleas anteriores ocurrió cuando hablaban sobre la separación de Gerard Piqué y Shakira, así como de la nueva relación del exfutbolista con la estudiante Clara Chía Marti. Y es que Andrea Meza defendió a la conquista del excusador del Barcelona al asegurar que ella no tenía la culpa por la ruptura de la cantante.

“Ella sabía que estaba metida dentro de una relación, se pudo haber esperado o no haber aceptado salir con él en vez de aceptar salir con un hombre que tiene una relación (…) Una mujer que entra en una relación, sabiendo que tiene una relación esta mal, es una mujer que no tiene principios”, dijo Adamari López.

