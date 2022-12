VIDEO | Andrea Meza conquista al hacer el Merlina Challenge con ajustado mini vestido estilo Barbie

Cuando se trata de moda es imposible dejar de mencionar a Andrea Meza, pues la mexicana se suma a las mejores tendencias con atuendos que logran inspirar a sus fans. Esta vez la modelo optó por un ajustado vestido estilo Barbie con el que hizo el Merlina Challenge y presumió sus mejores pasos de baile.

La ex Miss Universo no sólo se ha ganado el corazón del público con su talento en las pasarelas, pues desde su triunfo en el destacado certamen de belleza se le abrieron las puertas a importantes proyectos en televisión. Es así como ahora es parte de los conductores en el programa “Hoy día” donde comparte cámara con la actriz Adamari López.

Aunque ha demostrado ser experta en moda y se muestra en todo momento profesional, es a través de redes sociales donde se puede ver una faceta más relajada de Andrea Meza ya que comparte detalles de su vida personal y algunos de los instantes más divertidos. Como el que protagonizó recientemente al hacer el Merlina Challenge que ganó popularidad en TikTok.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video en el que muestra sus mejores pasos de baile al imitar los de la actriz Jenna Ortega en la serie de Netflix. Aunque añadió un poco de su estilo romántico y elegante con un ajustado mini vestido estilo Barbie que tiene plumas en las mangas y combinó con unas zapatillas nude.

Merlina Challenge

El baile de Jenna Ortega, actriz que da vida a Merlina en la serie de Tim Burton para Netflix, ha conquistado a los cinéfilos en la serie y ganó gran popularidad en TikTok donde los internautas han intentado imitarlo con la misteriosa mirada del personaje y los elementos góticos que utiliza.

Sin embargo, tiene un gran mensaje y más allá del baile al ritmo de la canción "Goo Goo Muck" de la banda The Cramps la actriz se inspiró en los pasos de las actrices que realizaron el mismo papel en otro momento. Por ello, cuenta con toda una serie de referencias que van desde las Merlinas de otra época a aquellos movimientos que marcaron toda una generación.

"¡Yo misma coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Me dieron la canción aproximadamente una semana antes y saqué de todo lo que pude… es una locura porque era mi primer día con Covid-19, así que filmarlo fue horrible", dijo la actriz en entrevista para la revista New Musical Express.

