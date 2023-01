Ama Blitz se vuelve viral al presumir sus nuevos leggins para el gym

Ama Blitz, es una de las influencer favoritas de la actualidad, al igual que su hermana, la popular AriGameplays, se dedica a subir contenido de videojuegos y temas geeks, además de presumir su figura con los mejores atuendos, como en esta ocasión que presumió unos leggins para el gimnasio que se compró y rápidamente se volvió viral, además de que sus fans le dejaron miles de halagos.

Amairani Garza Alonso, que es su nombre verdadero, suele hacer transmisiones en Twitch y de vez en cuando también aborda temas como moda, maquillaje y hasta el deporte. Ella se unió a Youtube en julio del 2014 y hoy presume millones de seguidores en todas sus plataformas.

En esta ocasión, Ama mostró a sus 10 millones de seguidores en Tiktok como le quedaron unos leggins que compró en Shein, “casi no hago este tipo de videos, pero me dio curiosidad… Miren cómo tienen la nalguilla saltada… Me gusta, pero siento que está muy embarrado, expuso. “Sí funciona el legging nalgón, pero no sé si me gusta”, agregó.

Como era de esperarse, rápidamente se volvió viral y sus fan le dejaron miles de comentarios, pues en la descripción ella pidió opiniones. El video original tiene más de 25 mil guardados y más de 330 mil me gusta.

Su hermana también la rompe en Internet

AriGameplays constantemente se vuelve viral por los clips de sus streams, sus bailes y sus outfits, como hace unos días que compartió con sus más de 12 millones de seguidores en Instagram un par de fotos en las que se le ve con un atuendo deportivo muy atrevido que le encantó a sus fans, quienes le dejaron miles de me gusta y comentarios.

