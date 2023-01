Corren de su programa a querida conductora porque Maribel Guardia iniciará nuevo proyecto

Maribel Guardia es una de las actrices más queridas en el mundo del espectáculo y esta vez mostrará una faceta diferente con la que la conoce el público gracias a un nuevo proyecto, pero mientras la felicidad es inmensa para la también cantante otra de las conductoras no la estaría pasando tan bien debido a que fue por este programa que fue despedida.

La actriz, de 63 años, ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a su talento ante las cámaras y envidiable figura que presume con elegantes looks. Es este impacto y su trayectoria lo que le abrieron las puertas a un nuevo proyecto en Unicable, se trata de un talk show que estará bajo la producción de Alexis Núñez.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna de El Heraldo de México, el programa se llamará "Esto ya es personal" y las grabaciones están en marcha. Aunque no todo es felicidad, pues la contratación de Maribel Guardia habría provocado que Carmen Muñoz perdiera su trabajo ya que no le renovaron el contrato dado que este proyecto tomará el lugar del que ella conducía titulado "Secretos al desnudo".

"Este día iniciaron las grabaciones de 'Esto ya es personal', el talk show que antes que nadie informé va a conducir Maribel Guardia, la versión mujer de Dorian Grey (y es que por ella los años no pasan). La contratación de Maribel Guardia tuvo una consecuencia: el productor Alexis Núñez y Unicable no le renovaron su contrato a Carmen Muñoz, conductora de 'Secretos al desnudo' (talk show que nunca levantó)", detalló el también conductor.

Polémica salida de Carmen Muñoz

Esta no es la primera vez que Carmen Muñoz es blanco de la polémica luego de que pusieran fin a uno de sus programas, pues en 2021 dejó atrás su trabajo en la televisora del Ajusco para abrirse paso como escritora. Luego de algunos meses anunció su llegada a Televisa sin dar más detalles sobre su salida.

Aunque triunfó con programas como "Enamorándonos" y "Al extremo", se dio a conocer que el motivo por el que habría dejado su lugar es que no querían aumentarle el sueldo. "Ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato, y ya no va a trabajar acá. Dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros", reveló Pati Chapoy en "Ventaneando".

Para marzo de 2022 anunció su regreso a la pantalla chica con el programa "Secretos al desnudo" y recibió mensajes de apoyo, sin embargo, no obtuvo el éxito que esperaba y tras concluir su primera temporada todo indica que no se renovó contrato. Por el momento Muñoz no ha dado declaraciones al respecto y continúa como conductora en “Cuéntamelo Ya!”.

Maribel Guardia tomaría el lugar de Carmen Muñoz en nuevo talk show. Foto: IG @carmenmoriginal

