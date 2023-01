La corrieron ¡y Maribel Guardia tiene la culpa!

Este día iniciaron las grabaciones de Esto ya es personal, el «talk show» que antes que nadie informé va a conducir Maribel Guardia, la versión mujer de Dorian Grey (y es que por ella los años no pasan). La contratación de Maribel Guardia tuvo una consecuencia: el productor Alexis Núñez y Unicable (canal por el que se va a emitir Esto ya es personal) no le renovaron su contrato a Carmen Muñoz, conductora de Secretos al desnudo («talk show» que nunca levantó).

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Cine de barrio (TVE) alcanzó 100 emisiones de la temporada que es conducida por Alaska (cuyo verdadero nombre es María Olvido Gara Jova) ¡y para celebrarlo! dicho programa cultural de cine trasmitió Tómbola, una de las películas más famosas de MARISOL. Las anteriores temporadas de Cine de Barrio han estado conducidas por José Manuel Parada, doña CARMEN SEVILLA y doña CONCHA VELASCO (en ese orden).

POCO PROFESIONAL, INCUMPLIDA ¡Y MALQUEDA!

Aura Cristina Geithner solicitó espacio en Sale el Sol para promocionar lo que está haciendo y hablar de sus cuitas, sin embargo, en la fecha pactada ¡no llegó! y dejó «plantado» el programa.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Tamara Vargas, conductora junto con Ingrid Coronado de Ingrid y Tamara (MVS Radio), cumplió ayer, si es que Google dice la verdad, 46 años. ¡Albricias!

¡QUÉ CAGADOTA!

Avísenle a la sujeta Adela Micha, ¡ignorante de geografía!, que la pirámide de Chichén Itzá se halla en Yucatán ¡no en Quintana Roo!

TELEVISA LA QUIERE EN 'MI FAMOSO Y YO'

Me entero de que Laura León ha recibido la propuesta laboral de participar siendo capitana de equipo en Mi famoso y yo, el «reality show» que antes que nadie le avisé conducirá Adal Ramones.

SERÉ BREVE

Sebastián Reséndiz echa espuma del hocico por la rabia de que eligieron a otro ¡y no a él! para cubrir la ausencia en Hoy de Martha Figueroa. Tiene que hacer un ejercicio de autocrítica y aceptar que le faltan tablas y aptitudes para llevar la titularidad de la sección de espectáculos.

SERÉ BREVE BIS

De pena ajena que en su carota Eleazar Gómez le haya dicho al reportero de TPLM "me has hecho la misma pregunta 600 veces". En otras palabras, lo llamo PENDEJO.

SERÉ BREVE III

Lo que me sorprendería y me taparía el hocico, respecto de que se cagan, es que sus medios hermanos Alejandra y Luis Enrique vayan a verla al teatro donde protagoniza No soy feliz, pero tengo marido.

SERÉ BREVE IV

Arturo Trujillo el 'Mapache', locutor de La Ke Buena y experto en la fuente de regional mexicano, es uno de los que se disputan suceder a la 'Chicuela' en Venga la Alegría. Y es que la nueva productora de tal matutino quiere sangre joven para la sección grupera.

CONDOLENCIAS

Le envío mi pésame por la muerte de su abuela materna a Yunuen González, brazo derecho de doña ELENA PONIATOWSKA. Repose en paz Lucía Rangel Castro.

AVISOS PARROQUIALES

El lunes a las 9:30 p. m. por Imagen Televisión se estrena la quinta temporada de la serie turca Pecado Original. ¡No me la pierdo!

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Mañana por motivos personales no participaré en 'Sale el Sol'.

