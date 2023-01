¿Cómo conseguir 22 millones de seguidores en TikTok?: Janín Al Chair nos reveló su secreto

A su llegada a la Ciudad de México, la popular tiktoker Janín Al Chair nos reveló su secreto para alcanzar el éxito a nivel mundial y también nos dijo de dónde surge la inspiración para crear su contenido.

“La clave del éxito no solo para ser exitoso en TikTok, sino para tener éxito en cualquier cosa es la constancia. Haciendo videos día tras día, vi que a la gente le gustaba y me di cuenta que mientras más constante era, más daba fruto. Ha sido un camino increíble, estoy muy agradecida con Dios y con mis seguidores porque no me esperaba estar en México y es una meta que se cumplió”. señaló la también youtuber.

Janín comenzó a crear contenidos en 2020. Foto: Instagram

Contenidos espontáneos

En entrevista exclusiva con El Heraldo Media Group, Janín, quien cuenta con más de 22 millones de seguidores en TikTok nos contó que la constancia es su principal arma para ganarse el corazón de millones de fans, quienes a diario le escriben e interactúan con ella.

Aunque subir videos diariamente no es cosa fácil para cualquiera, Janín confesó disfrutarlo, porque sus contenidos son muy espontáneos, y eso es lo que los hace frescos, divertidos y que conecten fácilmente con personas de todas las edades.

“Mis contenidos están inspirados en cosas que siempre surgen de repente, me divierto mucho con lo que hago por eso no me ha costado trabajo lidiar con la fama. Es increíble hasta dónde puede uno llegar con las redes sociales, me sorprende leer los comentarios de gente (de otros países), me alegra demasiado, es una emoción inexplicable”, confesó la influencer.

Janín solo tiene 18 años. Foto: Instagram

Trabajar día a día

Con apenas 18 años, la joven originaria de Barquisimeto, estado de Lara en Venezuela nos platicó que por el momento no tiene planes para el futuro, pues es una persona que le gusta trabajar día a día, así que en cada ocasión ve la oportunidad de creando contenido y hasta el momento no se ha quedado con las ganas de hacer nada.

“Soy de trabajar al día, así es mi forma de ser, mi único plan es seguir creando vídeos es lo que le encanta. Como hago video y contenidos diarios siempre intento cosas nuevas, no me quedo con esa espinita en el corazón como soy muy constante siempre hago lo que siento que debo hacer ”, añadió Janín.

TikTok Awars 2023

La joven de origen libanés señaló estar emocionada de conocer más la Ciudad de México, pues pese a que hace algunos meses ya había estado aquí, no había tenido la oportunidad de pasear por las calles hasta que en esta ocasión regresó para ser la host de los TikTok Awars 2023.

Janín será la conductora estelar de la premiación se realizará el próximo martes 31 de enero donde se premiarán a los creadores favoritos del público en 14 categorías diferentes como favs del entretenimiento, comedia, sabor, moda, belleza, gaming, deporte y a los fav de favs de la audiencia.

Dónde ver los TikTok Awars 2023 EN VIVO

“Estoy emocionada y feliz de estar en la Ciudad de México y de ser la host de los TikTok Awars 2023, va a estar increíble, la gente no se lo puede perder. Van a presentarse Manuel Turizo, María Becerra, Marca Registrada entre otros. Va a ser increíble”, finalizó Janín.

La influencer invitó a los fans de esta red social a seguir la transmisión en vivo de la ceremonia a través del canal de TV Telehit y en la cuenta @tiktok_español, donde se retransmitirá durante 24 horas continuas.

Sigue leyendo:

Estos son los diseños de uñas que todo el mundo va querer en 2023

La despampanante sueca que hace trabajos de albañilería que halló el “sueño americano” en TikTok