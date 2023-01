La despampanante sueca que hace trabajos de albañilería que halló el “sueño americano” en TikTok

Johanna Juhlin es una mujer sueca que se aventuró a buscar fortuna a través del llamado “sueño americano” en Estados Unidos y presentar su proyecto de restauración de interiores en los hogares. Luego de triunfar como una celebridad en su natal Suecia al subir videos en la red social china TikTok, la mujer abrió su sede de operaciones en la ciudad estadounidense de Ohio.

Junto con su trabajo de remodelación de techos y paredes, Johanna también muestra algunos aspectos de su vida privada donde luce su curvilíneo cuerpo que no es común en el genotipo de las mujeres nórdicas de su país. Ya sea cuando se ejercita en el gimnasio donde moldea la figura de su físico o bien luciendo outfits de infarto, Johanna se convierte paulatinamente en una figura en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Johanna Juhlin indica que es propietaria de la empresa Tvillingarna Måleri Kristianstad (Gemelos pintando Kristianstad): “Dirigido por Johanna y Evelina ¡Síguenos a nosotros y a nuestros pintores aquí para ver lo que se nos ocurre estos días!”, escribió en la descripción de la cuenta del negocio.

Johanna Juhlin y su aceptación en las redes

En su perfil de Facebook, Johanna Juhlin describe que se encuentra en Ohio, Estados Unidos, en donde muestra cada uno de los trabajos de remodelaciones de casas que lleva a cabo con el personal de su empresa, que a pesar de ser una de los dos fundadoras de la empresa, continúa trabajando en cada propiedad donde son contratados.

Por los clips que sube a sus redes donde muestra su trabajo mientras resalta su trabajado cuerpo de gimnasio, acumula en promedio casi 300 mil seguidores en cada una de sus redes: Facebook, Instagram y TikTok, que la hace una de las estrellas de las redes sociales, sobre todo en su natal Suecia donde la población no es tan extensa.

En uno de sus más recientes videos compartidos en TikTok e Instagram, Johanna acumula en 7 horas más de 12 mil Me gusta en donde solamente pinta de color blanco con un rodillo una pared. O bien en otro más donde realiza trabajo para tornear la figura de sus glúteos que le valieron el reconocimiento de casi 13 mil Me gusta cuando hace levantamiento de pesas.

Otra trabajadora de la construcción con éxito

Johanna se suma a otras creadoras de contenido que como el caso de Francesca Hawley, una joven británica que ha tenido que luchar contra los prejuicios y estereotipos tras dar a conocer su historia cuando decidió abandonar la escuela para trabajar en las obras de construcción como albañil al lado de su padre.

Aunque varias personas no creen que la historia y oficio de Hawley sean verdad, debido a que la joven inglesa documenta sus actividades a través de su cuenta de TikTok donde contabiliza más de 67 mil seguidores, los cuales la ven tanto en su faceta como trabajadora de la construcción como en su etapa como una joven que se divierte.

Sin embargo, eso no la ha frenado para compartir tiempo con su padre, quien le enseñó todo sobre el oficio: “A mí me encanta trabajar con el mío (papá) todos los días. Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”, aseguró Francesca Hawley.

