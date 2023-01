Columba Domínguez: 3 fotos con las que provocó los celos de María Félix

Si bien María Félix fue considerada una de las grandes divas de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues destacó por su actuación en películas, personalidad y belleza; hay otras estrellas que también fueron relevantes en la industria y en el espectáculo, como lo fue Columba Domínguez, quien al igual que "La Doña" fue muy conocida por su talento y atractivo, por lo que se dice que la joven artista provocó los celos de la protagonista de "Tizoc, amor de indio".

Mientras "María Bonita", como también era conocida la artista, debutó en la industria cinematográfica en 1943, la originaria de Guaymas, Sonora, hizo su primera aparición dos años después con un pequeño papel en la película "La Perla", esto tras ser descubierta por el director y actor Emilio "El Indio" Fernández, quien quedó encantado con su belleza de rasgos mexicanos muy marcados, de hecho, tuvieron un tórrido romance que duró varios años.

3 fotos de Columba Domínguez que provocaron la envidia de María Félix

"El Indio" Fernández era uno de los directores preferidos de María Félix, pues nunca se negaba a trabajar en sus producciones, por lo que en 1948 la diva del Cine de Oro fue elegida por el cineasta para protagonizar "Maclovia". Asimismo, en el papel antagónico estuvo Columba Domínguez, quien poco a poco consolidaba su carrera en la pantalla grande. Lamentablemente, entre las estrellas no tuvo una buena química, debido a que ambas celebridades peleaban constantemente en las grabaciones y hasta llegaron a los golpes.

La actriz debutó en 1943 "La Perla" Foto: INAH

De acuerdo a lo que Domínguez contó en la Historia detrás del mito, su compañera constantemente le faltaba al respeto y también le levantaba falsos, con tal de dejarla mal ante la producción y su esposo: "María era una pelada, una grosera, una majadera. María Félix siempre fue majadera y tonta, la verdad, para no decirle estúpida”, dijo la actriz al programa de Tv Azteca, en el que además relató cómo fue que se peleó con la estelar de "Doña Bárbara" durante filmación de una escena de la famosa película, la cual le dio fama internacional.

Columba aseguró que Félix no quería que la atención se centrara en otra persona que no fuera ella, así que empezó a inventar que la protagonista de "Pueblerina" tomaba sus abrigos y los ensuciaba de maquillaje. La tensión entre ambas actrices llegó a tal grado que durante el rodaje se pelearon de verdad. Cuando estaban grabando una secuencia en donde sus personajes tenían un pleito, María tomó del brazo muy fuerte a la actriz, que hasta la hizo sangrar, por lo que ésta contestó de la misma forma a la agresión.

Columba Domínguez se peleó con María Félix Foto: Especial

“Como ella tenía unos brazos gordos, con mis manos le agarré nada más un pedazo porque no me alcanzaba mi mano para más, y casi le arranco yo también el pedazo. Dije: ‘Si se trata de divorcio, me divorcio, pero ahorita el cacho se lo quito a la vieja’”, destacó Columba Domínguez en la entrevista, quien señaló que si María Félix continuaba con esa actitud, probablemente la hubiera asesinado. A pesar de todos los problemas en el set de grabación, "Maclovia" fue una de las películas más aclamadas de la originaria de Guaymas, quien ganó un premio Ariel a "Mejor Coactuación Femenina".

Esta cinta le dio la oportunidad de protagonizar "Pueblerina", largometraje que la lanzó a la fama internacional, por lo que también grabó en Europa películas como "L'edera" y "Pan, amor y... Andalucía". "Ladrón de cadáveres", "Ánimas Trujano" y "Los hermanos Del Hierro", son otras de las producciones en cine, mientras quela televisión participó "El caminante", "La tormenta" y "Los inconformes", por mencionar algunas, sumando un total de 63 trabajos. Columba Domínguez murió el 13 de agosto de 2014 en el Hospital Ángeles Santelena de la Ciudad de México, debido a un infarto.

La actriz trabajó en películas europeas Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Éste fue el trágico final que tuvo la hija de Columba Domínguez y el “Indio” Fernández

María Félix tenía rivalidad con Dolores del Río y estas fueron sus diferencias