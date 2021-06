María Félix peleó con Columba Domínguez en el set de una PELÍCULA

Columba Domínguez no solamente fue la estrella que descubrió Emilio “El Indio” Fernández, también fue su esposa y una de las principales críticas de María Félix, diva de la época de oro del cine mexicano.

La ganadora del premio Ariel aseguraba que “La Doña” era una persona sumamente grosera con ella y los que la rodeaban dentro y fuera del set.

Además de esto, decía que la inteligencia de la estrella de “Enamorada” no tenía muchos alcances. En una entrevista inclusive tildó a su colega de loca.

“María Félix siempre fue majadera y tonta, la verdad, para no decir estúpida. Las calumnias que a mí me lanzaba no las hacía un niño con mamila”.