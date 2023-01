VIDEO: Harry Styles sufre bochornoso accidente en su pantalón frente a Jennifer Aniston

Todos los artistas alguna vez han vivido momentos bochornosos arriba del escenario, sin embargo, ahora con las redes sociales estos incidentes se vuelven virales; como le ocurrió a Harry Styles, quien en su más reciente concierto tuvo un accidente en su pantalón. Como si esto fuera poco, el británico se encontraba enfrente de la actriz Jennifer Aniston, quien es su primer “celebrity crush”, es decir, la estrella que le gusta.

El cantante se presentó en Inglewood, ciudad del condado de Los Ángeles, California, por lo que muchos de sus fanáticos fueron a ver el show, entre ellos celebridades destacadas del medio artístico como Ellen Degeneres, Kylie Jenner, Trevor Noah y por su puesto la protagonista de "Friends", que de acuerdo a algunos reportes se encontraba en las filas principales, por lo que probablemente vio con claridad el penoso accidente que sufrió el ex miembro de One Direction en el escenario.

Así ocurrió el accidente de Harry Styles

El intérprete de “As It Was” ha hecho de su gira "Love on Tour" un completo éxito, pues además de cantar todos sus temas, los cuales se encuentran en los principales puestos de los charts internacionales, también tiene un show con una banda en vivo y el artista se anima a bailar y deleitar a su público con cada uno de sus movimientos. Aunque hasta el momento no le había ocurrido ningún accidente, en su último concierto, en el que se encontraba su "crush", todo cambió debido a que se le rompió el pantalón.

Harry se encontraba en el escenario dando un buen show cuando al momento de interpretar "Music For A Sushi Restaurant", se agachó y colocó una rodilla en el suelo, para después hacer otro movimiento con la pierna izquierda, no obstante, al parecer fue algo muy brusco, debido a que sus pantalones se desgarraron justo de la parte de en medio. Como era de esperarse, el momento ocasionó la euforia de sus fanáticos y él, con un poco de pena, se llevó las manos a la entrepierna para intentar cubrirlo.

Sin embargo, el momento bochornoso fue momentáneo, ya que corrió por una toalla y se la colocó para cubrirse. Evidentemente, el accidente fue captado por los miles de fans que se reunieron en el concierto de Los Angeles, por lo que ahora algunas fotos y videos inundan las redes sociales. Asimismo, ha dado mucho de qué hablar que este percance le haya ocurrido justo enfrente de Jennifer Aniston, una de las artistas que más le gusta.

Harry Styles rompió su pantalón en pleno show Foto: Especial

"El hecho de que harry se rasgó los pantalones frente a jennifer aniston me está volando la cabeza", "Un momento que mantiene humilde a Harry Styles: se le rompieron los pantalones en un show que fue grabado por los Grammys y en el que fue Jennifer Aniston" y "Si yo fuera Harry, solo pensar en rasgarme los pantalones frente a Jennifer Aniston me enviaría a la jubilación anticipada", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las plataformas digitales como Twitter.

