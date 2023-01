FOTOS: Livia Brito derrite la red en mini licras y ajustado top

Livia Brito causó sensación entre sus millones de seguidores en las redes sociales, esto luego de compartir una serie de fotos en Instagram en las que se dejó ver presumiendo cuerpazo. En su cuenta oficial de la plataforma de Meta la actriz publicó imágenes en las que se le ve luciendo unas mini licras y top ajustado, outfit con el que se proclama como la reina de los looks deportivos, y logró derretir la plataforma con su belleza.

La protagonista de telenovelas demuestra que es una de las actrices más bellas, pero también una de las famosas que impone moda con sus atuendos, sin importar que sean para el gimnasio, pues siempre destaca con las fotografías que comparte en sus cuentas oficiales, principalmente de Instagram y Facebook, en las que es más activa y constantemente comparte contenido que genera miles de "likes".

Livia Brito se luce en look sport mini

En las imágenes que la cubana publicó en la plataforma de Meta, donde la siguen 7.5 millones de seguidores, se le puede ver luciendo un coqueto look sport, perfecto para un día de gimnasio o realizar ejercicio en casa, en el que combinó licras cortas y un escotado top con el que destacó su curvilínea silueta, convirtiéndose en la sensación entre sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de elogios.

Livia conquista la red en look mini. Foto: IG @liviabritopes

"Recuerda: Todo lo qué pasa tiene sentido, aunque ahora no lo entendamos", escribió Livia para acompañar las tres fotografías que la momento han superado los 110 mil "me gusta" y ha generado más de 700 comentarios, entre los que se pueden leer frases como: "Waoo enserio esta mujer me encanta", "Hermosa como siempre", "Tan Bonita mi bebé", "Que hermosa mujer", "La más guapa" y "Lindura", entre muchos otras.

En la publicación, con el que enamoró a sus millones de seguidores en la red social de Meta, se le puede ver presumiendo su esbelta y curvilínea silueta en un look deportivo que causó impacto entre sus fans, unas mini licras y top ajustado de color vino, que combinó con chamarra negra de estilo bomber, tenis y calcetas altas, un hermoso atuendo con el que también dejó ver un reflexivo mensaje.

La guapa cubana se corona como reina de los atuendos sport. Foto: IG @liviabritopes

La actriz llegó a México desde su natal Cuba hace poco más de 10 años; en el 2010 protagonizó su primer telenovela, "Triunfo del amor" con la que demostró su talento, y que también la catapultó a la fama, para después participar en otros melodramas como: "Abismo de pasión", "Muchacha italiana viene a casarse", "La Piloto" y "Médicos, línea de vida"; además de probar como conductora en el 2014 con "Bailando por un sueño".

Actualmente, Livia Brito es una de las favoritas de la televisión y también se ha convertido en un referente de moda, sobre todo cuando se trata de looks deportivos, pues con cada uno de los outfits que presume en redes da cátedra de estilo y se proclama como la reina, al lucirse con los atuendos en tendencia que la hacen llamar la atención en cualquier lugar y con los que destaca toda su belleza.

La actriz impone moda con su estilo. Foto: IG @liviabritopes

