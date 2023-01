La ex jugadora de hockey Mikayla Demaiter olvida su playera y paraliza Instagram

Mikayla Demaiter saltó a la fama luego de que llamada la "estrella del hockey sobre hielo más sexy del mundo", pero en la actualidad ya no dedica su tiempo al deporte, ya que es modelo profesional y vende fotos y videos para adultos en OnlyFans, plataforma que le ha redituado muy bien económicamente. Ahora se volvió tendencia luego de subir una serie de fotos en las que sale con un atrevido atuendo.

Ahora es modelo a tiempo completo. Foto: Especial.

La joven de 22 años, originaria de Ontario, Canadá, fue portera de los Bluewater Hawks en la Liga Provincial de Hockey Femenino, pero en 2022 decidió retirarse para incursionar en la creación de contenido: "Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo… Es hora de pasar página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar", escribió en ese entonces.

Siempre le leuven halagos

La guapa influencer posó con una minifalda gris, un bra negro y un pull over corto con mangas largas de transparencias y motivos florales. Como era de esperarse, muchos de sus 1.6 millones de seguidores reaccionaron y la publicación original tiene casi 4 mil comentarios y más de 137 mil me gusta.

Hace casi 3 años se retiró del deporte. Foto: Especial.

"Podría enviar estas fotos a la NASA para que descubran su nueva estrella favorita", escribió recientemente en una foto, siendo sarcástica, pues se refería a ella, también puso en otra postal: "Opciones para tu nuevo fondo de pantalla bloqueada, aunque puede que nunca quieras desbloquear el teléfono", ese es el tipo de humor que ella tiene.

Es modelo a tiempo completo

Demaiter se ha convertido en modelo a tiempo completo y en una sensación de Internet y más desde que se creó su popular cuenta en OnlyFans, la cual fue lanzada en julio de 2021. La suscripción a su sitio es gratis, pero se tiene que pagar por el contenido exclusivo.

Siempre le llueven halagos. Foto: Especial.

