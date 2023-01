FOTOS | Andrea Escalona presume su figura con minifalda de cuero y delicado crop top dorado

Andrea Escalona no deja de sorprender a sus fans desde que anunció su embarazo, pues ha documentado en redes sociales cada momento desde la dulce espera hasta el nacimiento y su faceta como madre primeriza. Esta vez dejó sin aliento a sus seguidores al presumir su más reciente look con minifalda de cuero, y es que gracias a éste presumió lo rápido que ha recuperado su escultural figura tan sólo a unas semanas de dar a luz.

La conductora anunció el nacimiento de su bebé con una tierna foto en la que detalla que Emilio Estrada Escalona, como es el nombre del pequeño, llegó al mundo el pasado 22 de diciembre por una cesárea de emergencia debido a complicaciones en el parto. Pese a ello, tan sólo unos días después compartió algunas historias de Instagram en las que se le ve realizando algunas caminatas, lo que también sorprendió a sus seguidores.

El pasado 16 de enero Andrea Escalona retomó su lugar en el matutino, lo que dividió opiniones en redes sociales entre aquellos que le externaron su apoyo incondicional y quienes lanzaron fuertes críticas por lo pronto que se había alejado de su bebé. Algunos internautas externaron su preocupación por la salud de la conductora, pues destacaron la importancia de continuar con el reposo, aunque no dejaron de preguntar el secreto para recuperar tan rápido su figura.

Hasta el momento la conductora no ha dado detalles sobre cómo logró recuperar su figura a poco más de un mes de haber dado a luz, sin embargo, durante su embarazo -de la mano de un experto- y previo a ello compartía algunas de sus rutinas de ejercicio y sana alimentación como parte de las actividades con las que mantenía su físico envidiable.

Críticas a Andrea Escalona

Aunque Andrea Escalona se dijo contenta de volver al programa "Hoy" los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, pues cuestionaron su decisión de volver cuando todavía no cumplía el tiempo de la cuarentena recomendado por los médicos para que las madres puedan estar junto a sus hijos y recuperarse tras el impacto que ello significa para su cuerpo.

“¡Qué rápido regreso a la chamba! Creo que no tiene ni 40 días del parto, hay que cuidarse más”, “Aunque sea la cuarentena te hubieras esperado” y ”La cuarentena es lo recomendable para ti y tu hijo, por eso lo dan oficialmente en los trabajos”, fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora.

Aunque no sólo recibió comentarios del público, pues sus compañeros también se dijeron sorprendidos por su pronto regreso, entre ellos Andrea Legarreta: “¿Qué rápido, no?, ni la cuarentena, yo feliz de quedarme más tiempo, yo le he escrito y le digo: ‘Disfrútalo, quédate más tiempo’...a veces no te queda de otra, pero por lo menos la cuarentena”.

Al respecto, Escalona compartió un extenso mensaje en que recuerda a su mamá, la productora Magda Rodríguez que falleció el 1 de noviembre de 2020: “Pues sí, regresé a trabajar y me bañé. A ti, mamita bonita que chambeas, te vas a sentir productiva pero culpable (…) Siempre tuve una mamá trabajadora que fue la mejor del mundo y me enseñó con su ejemplo. Quiero que sepas, Emilio, que tienes una mamá que chambea y que te ama y que todo va a estar bien”.

