Andrea Escalona asegura que Magda Rodríguez estuvo en su parto: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

Durante los últimos días Andrea Escalona ha logrado acaparar la atención de distintos medios de comunicación debido a que su regreso a “Hoy” la convirtió en blanco de todo tipo de críticas debido a que todavía no cumple el periodo de recuperación posparto pues fue hace menos de un mes cuando se convirtió en madre por primera vez, además, en las últimas horas ofreció nuevas declaraciones sobre su parto que dieron mucho de qué hablar pues aseguró que su madre estuvo junto a ella para darle la bienvenida al pequeño Emilio.

Fue durante un encuentro con distintos medios de comunicación donde Andrea Escalona fue cuestionada sobre su regreso a “Hoy” y sobre todos los pormenores de su maternidad y lo primero que confesó fue que está utilizando una faja quirúrgica para protegerse pues recordó que su parte fue por cesárea y no natural como lo tenía previsto, no obstante, dijo sentirse de maravilla.

Andrea Escalona ya presentó a Emilio en redes sociales. Foto: IG: andy_escalona

En otro momento de la entrevista, Andrea Escalona explicó cuáles fueron las complicaciones de su parto señalando que sufrió las contracciones a lo largo de nueve horas, por lo que junto a sus médicos tomaron la determinación de practicar una cesárea, la cual, impidió que Emilio sufriera algún daño pues mencionó que el corazón del bebé había comenzado a debilitarse.

En su relato, Andrea Escalona mencionó que al escuchar el llanto de su bebé la hizo olvidarse de todo el dolor y cuando lo colocaron sobre su pecho señaló que sintió que se abrió un portal que le permitió sentir a su madre, Magda Rodríguez, quien falleció en noviembre de 2020.

Andrea Escalona aseguró que pudo sentir la presencia de Magda Rodríguez durante su parto. Foto: IG: andy_escalona

“De repente me lo ponen en el pecho y yo no sé cómo se siente que uno se muera, pero me refiero a que, como si se abriera un portal, como el cielo, la tierra, Magda (Rodríguez), mi mamá, o sea, tocar a Dios, mis ojos brillosos, ver a Marco, mi bebé, una felicidad, olerlo, todo vale la pena y más que verla a (Magda Rodríguez) fue como sentirla, sentí a mi mamá, sentí esa unión entre el cielo y la tierra, es algo que solo las mujeres que ya pasaron esto me entenderán, pero nunca había vivido algo así, solo me acuerdo que se me llenaron mis ojos de lágrimas, me conmovió muchísimo”, señaló la compañera de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Andrea Escalona regresó a "Hoy" a menos de un mes de haber dado a luz. Foto: IG: andy_escalona

Para finalizar, Andrea Escalona detalló que su hijo Emilio es un bebé completamente sano y mencionó que, durante su ausencia el menor es cuidado por una enfermera o por su novio Marco Estrada, quien también está más que feliz con su paternidad, no obstante, también mencionó que, por ahora, no tiene pensado llevarlo a Televisa pues considera que está muy pequeño para exponerlo a las inclemencias del clima o a alguna enfermedad, por lo que tendrán por lo menos algunos meses más para que pueda presentarlo físicamente en el estudio de grabación de “Hoy”.

