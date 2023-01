Andrea Escalona regresa a “Hoy” y presume su impactante figura tras dar a luz

Andrea Escalona es una de las conductoras favoritas de la televisión y este lunes 16 de enero causó gran alboroto en redes sociales por su regreso al programa “Hoy”, donde se llevó una lluvia de halagos debido al elegante look con el que presumió su escultural figura a casi un mes de haber dado a luz a su primer hijo, Emilio.

El primogénito de la conductora nació el pasado 22 de diciembre y a través de Instagram compartió detalles sobre el parto, pues vivió momentos de terror cuando tuvo una cesárea de emergencia debido a algunas complicaciones: “Yo quería un parto natural y estuve ahí 7 horas, pero dilaté cero. Mi doctora dijo las palabras mágicas: ‘El bebé está sufriendo’, yo dije ‘no, no quiero que mi hijo sufra entonces sáquemelo’. En media hora estaba en una plancha, encuerada, totalmente expuesta”.

La también actriz, de 36 años, retomó su lugar en el matutino junto a Andrea Legarreta, Tania Rincón, Galilea Montijo y Raúl “El Negro” Araiza tras ausentarse por la maternidad. Para ello, decidió hacer una gran entrada en la que fue recibida por sus compañeros entre abrazos y muestras de cariño, al igual que el público que no dudó en resaltar lo rápido que recuperó su envidiable figura.

Escalona lució un elegante traje sastre de satín en color verde al que añadió el toque de sensualidad que tanto la caracteriza manteniendo el saco abierto, esto le permitió dejar al descubierto su romántica lencería negra y su envidiable figura que desató una ola de halagos debido a lo bien que luce tan sólo unas semanas después de haber dado a luz.

Andrea Escalona regresa a "Hoy". Foto: Especial

Críticas a Andrea Escalona

Aunque los fans de inmediato expresaron su felicidad por ver la conductora de regreso en el programa “Hoy”, otros le hicieron saber lo mucho que podría afectarle el no haber guardado el reposo recomendado por médicos, que es de 40 días a partir de que nace el bebé.

Entre sus compañeros, Andrea Legarreta se dijo sorprendida por el pronto regreso de Escalona al matutino y le dio el consejo de terminar con el descanso que tanto mencionan los doctores: “¿Qué rápido no?, ni la cuarentena, yo feliz de quedarme más tiempo, yo le he escrito y le digo: ‘Disfrútalo, quédate más tiempo’...a veces no te queda de otra, pero por lo menos la cuarentena”.

En redes sociales los comentarios al respecto no se hicieron esperar y muchos internautas recomiendan a Escalona continuar con el descanso para "disfrutar" más a su bebé. “Pero qué necesidad de regresar”, “Ay no, su bebécito tan chiquito la necesita” y “Debe cuidarse, cuando es uno joven no toma en cuenta las consecuencias”, fueron algunos de los mensajes.

