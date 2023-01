Andrea Escalona relata los momentos de terror que vivió en su parto: “El bebé está sufriendo”

El embarazo de Andrea Escalona significó una gran sorpresa para sus fanáticos, quienes no dudaron en externar su total apoyo y cariño a la conductora a través de redes sociales donde ella compartió todos los detalles del proceso y, ahora, los momentos de terror que vivió durante su parto cuando la doctora le hizo saber que su pequeño no estaba bien y necesitaban cambiar los planes.

La también actriz, de 36 años, hizo a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram parte de su embarazo y compartió con ellos todos los detalles, entre éstos los síntomas que tuvo y el momento en que supo que estaba en la dulce espera. Aunque no todo resultó como lo había planeado, pues al momento de dar a luz una emergencia la llevó a tener una cesárea para proteger a su bebé.

Andrea Escalona relata los momentos de terror que vivió en su parto. Foto: IG @andy_escalona

“Yo quería un parto natural y estuve ahí 7 horas, pero dilaté cero. Mi doctora dijo las palabras mágicas: ‘El bebé está sufriendo’, yo dije ‘no, no quiero que mi hijo sufra entonces sáquemelo’. En media hora estaba en una plancha, encuerada, totalmente expuesta, con un dolor de cabeza terrible, mi novio agarrándome la cabeza…”, relató la conductora sobre los momentos de angustia que vivió.

Detalló que al tener a su bebé cerca de ella supo que había sido lo correcto y se sintió muy feliz. Pese a que sus planes no salieron como ella esperaba y los cursos que tomó no la prepararon para lo que vivió, puntualizó en la importancia de “soltar las expectativas” y “fluir” con lo que la vida le presenta en ese momento.

“La mejor aventura de mi vida"

Aunque no todo salió cómo ella esperaba durante su parto, la conductora se dijo feliz por la manera en que le dio la bienvenida a su bebé, Emilio Estrada Escalona como es su nombre completo, pues se dijo acompañada en todo momento de su madre, la fallecida productora Magda Rodríguez, y las personas que no dejaron de apoyarla.

Bebé de Andrea Escalona enternece las redes. Foto: IG @andy_escalona

“La mejor aventura de mi vida. Con todo lo que les acabo de contar amo verlo, ser, estar y ser mamá, es lo mejor que me ha pasado. Aunque a veces tengo ganas de llorar, gritar y no sé si me explota la cabeza o el corazón, pero es lo más bonito que hay”, añadió Escalona.

Su primogénito nació el pasado 22 de diciembre en punto de las 17: 38 y pesó 2.9 kilogramos. "¡Es un Niño sano y bueno! Su papá y yo estamos más que felices, agradecidos, emocionados", es el mensaje con el que la conductora compartió los detalles junto a una emotivo fotografía en la que se puede ver el primer instante juntos.

