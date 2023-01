VIDEO | En sexy body, María León e Irán Castillo bailan una canción de Shakira

La pasión con que María León se bate en el escenario cuando baila, es directamente proporcional a la destreza con que Irán Castillo lo hace también al momento de enamorar con sus movimientos. María se ha desarrollado como bailarina, cantante y actriz, mostrando amplias dotes en estos rubros y dejando muy gratos recuerdos de ello en emisiones de TV para bailar, así como en sus redes sociales.

En el caso de Irán no es menor su desempeño, por el contrario, la actriz de origen veracruzano ha deleitado en varias ocasiones con sus secuencias de baile en programas de TV, demostrando así que su figura esbelta ya amplia experiencia en telenovelas, cine y teatro, le han dotado de cualidades dignas de presumir.

Así, con ellas como principal atracción de este recuerdo, queda traer al presente la ocasión en que María León e Irán Castillo mantuvieron una pugna de cuerpos, de baile y expresión, donde cada uno de sus movimientos sirvió para que la otra fuese mejor al ritmo que Shakira les marcó desde 2014, año en que mantenía ya una relación amorosa con Gerard Piqué.

Irán y María bailan en TV

Con unos ceñidos bodys que dejaron poco a la imaginación, fue como María León e Irán Castillo se plantaron en el escenario de Bailando por un Sueño y, a la señal de Latin Lover, comenzaron a mover su humanidad con tal de ser la mejor bailarina de la noche,

Esa ocasión no estuvieron solas en escena, puesto que la también actriz y cantante Karenka, completó a la tercia de artistas sobre la escena. Además de ellas tres, dos concursantes más que formaban parte del público invitado a participar, estuvieron ahí para deleitar la pupila de los presentes en el foro y transmisión.

Shakira impone su ritmo

Para rematar y hacer más memorable el recuerdo, cabe mencionar que la canción que Irán y María bailaron esa noche fue un tema de Shakira, quien lleva meses inmersa en un problema amoroso con Gerard Piqué y gozando del éxito comercial de sus más recientes canciones publicadas.

Ante esto, el programa escogió esa vez el tema "Can't Remember to Forget You" en colaboración con Rihanna para que María, Irán, Karenka y compañía bailaran de manera sensual y provocativa.

