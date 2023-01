VIDEO | El top 5 de atuendos con los que Maribel Guardia ha lucido en este 2023

A sus 63 años de edad, Maribel Guardia sigue siendo un ícono de la belleza y la moda en el mundo del espectáculo, pues además de ser una actriz con mucho carisma, siempre impregna a sus personajes de un poco de su estilo sensual, mismo que le ayuda a verse fresca y juvenil.

De hecho, la actriz de "Lagunilla mi barrio" siempre ha demostrado que la edad no está peleada con las prendas de ropa más innovadoras y sexys, pues ella siempre las sabe utilizar de una manera muy acertada, de forma que además de lucir su cuerpo, siempre sabe qué atuendo es adecuado para cada ocasión.

Por ello, en la publicación de esta tarde la también cantante costarricense hizo gala de su estilo en su cuenta de Instagram al presumir algunos de los atuendos con los que ha cautivado en redes sociales en lo que va de este año, mismos que van de lo formal a lo casual, dejando en claro el porqué es una reina de belleza.

Este es uno de los looks con los que Maribel Guardia se llevó los suspiros

"Nada de lo que vistes es más importante que tu sonrisa" fue la frase con la que Maribel Guardia coronó su viral publicación, misma que retoma las palabras de Connie Stevens, una actriz y cantante estadounidense que causó furor en los años sesentas.

En las imágenes del breve clip compartido por Maribel Guardia podemos ver que lleva diversos atuendos, pues primero muestra un vestido largo en dos colores que siempre harán una dupla perfecta: el blanco y negro, combinación que posteriormente volvemos a ver en el audiovisual, esta vez con un minivestido casual de estampado a cuadros.

¿Te gustaron los atuendos de Maribel Guardia?

Aunque estos no son los únicos dos atuendos que Maribel Guardia compartió con sus seguidores, pues también podemos verla con un vestido rojo despampanante ideal para un evento formal, con el cual, quien fuera conductora de "Muévete" derrocha sensualidad al mostrar su espectacular figura.

Y los looks casuales con los que terminó de llevarse los suspiros de sus seguidores consisten en un jumpsuit en color morado y un minivestido entallado en color café claro, mismo que hace que el cuerpo de la actriz de "Corona de Lágrimas" resalte y se robe la atención de los usuarios que conmovidos, no dudaron en llenarla de elogios tales como: "No solo estás hermosa también eres una mujer espectacular" y "Hola mi reina bella, como siempre tus looks son hermosos".

