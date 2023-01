VIDEO | Maribel Guardia presume sus mejores vestidos de gala al ritmo de "Flowers" de Miley Cyrus

Maribel Guardia es una de la actrices más queridas de la televisión mexicana, quien a pesar de no ser del país se ha ganado a pulso la admiración del público, el cual la ha visto crecer profesionalmente, viéndola participar en películas, programas y telenovelas, siendo uno de sus proyectos más recientes "Corona de Lágrimas 2". No obstante, esto no la ha orillado a dejar de lado su pasión por el teatro, la cual se mantiene vigente y la hace participar en la puesta en escena de "Lagunilla mi barrio".

Y aunque hay muchos temas que podemos abordar de la vida profesional de la costarricense, en esta ocasión nos centraremos en un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el cual podemos verla luciendo tres diferentes vestidos de gala, los cuales son perfectos para que te luzcas en un evento nocturno.

El primero de los vestidos que vemos modelar a Maribel Guardia es un modelo en color negro, mismo que se le pega al cuerpo destacando su figura, característica que comparte con el segundo outfit, el cual consiste en un escotado vestido rojo que la hace lucir su espectacular silueta.

Esta no es la primera vez que Maribel Guardia impacta con sus atuendos de infarto

Por último la vemos portando un vestido rosa pastel, mismo que a pesar de estar presente en un tono pastel, es bastante sexy y hace que la bella actriz de 63 años de edad se vea elegante y carismática, esto claro está, sin dejar de lado su característico toque sensual.

¿Por qué Maribel Guardia utilizó la canción de Miley Cyrus para su último video de Instagram?

Además de que llaman la atención los atuendos de Maribel Guardia, algo que contribuyó a que la actriz se hiciera viral en Instagram fue el hecho de que retomó una canción que en los últimos días se ha hecho viral y no, no nos referimos a la colaboración de Shakira con Bizarrap, sino al último sencillo de Miley Cyrus.

Esta canción ha sido catalogada como un "himno al amor propio" por los usuarios de redes sociales, quienes han retomado la canción titulada "Flowers" para hacer diferentes TikToks y mostrar su evolución después de una ruptura, tal y como mostró la intérprete de "Hannah Montana" en esta melodía.

¿Ya escuchaste la canción de Miley Cyrus que se ha convertido en un himno al amor propio?

"No quería dejarte, no quería pelear, empecé a llorar, pero recordé que... Yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas. Verás son cosas que no puedes entender... Puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano; me puedo amar a mí mucho mejor de lo tú puedes”, dice parte de la viral canción utilizada en el clip de Maribel Guardia.

SIGUE LEYENDO:

A sus 63 años, Maribel Guardia presume su envidiable figura con entallada minifalda

Miley Cyrus "destronó" a Shakira con "Flowers", la canción sobre su ex es la más escuchada en el mundo