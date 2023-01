FOTOS | Maribel Guardia impone moda con minivestido y botas altas

Maribel Guardia es una de las estrellas del mundo de la farándula que siempre causa furor en redes sociales gracias a los atuendos de infarto que suele compartir en sus cuentas oficiales, donde así como podemos verla con vestidos de gala, también solemos observarla con atuendos deportivos.

Pero en esta ocasión, la bella actriz de "Corona de Lágrimas" posteó una serie de fotografías en las que dejó al descubierto su espectacular figura gracias a un entallado vestido en color shedron, tonalidad que además de estar de moda, es perfecta para todos los tonos de piel.

Y lo mejor de este atuendo de Maribel Guardia es que a pesar de tratarse de un vestido corto, tiene un buen balance de sensualidad, de tal manera que puede ser utilizado por mujeres que no son tan osadas y prefieren no enseñar demasiada piel, esto gracias a que el look no cuenta con escote.

Maribel Guardia deslumbró con su belleza con este look ideal para robarse las miradas

Respecto a los accesorios, conviene destacar que el cinturón negro grueso que utilizó Maribel Guardia a la altura de su cintura ayudó a que la silueta de la actriz se delineara aún más, permitiendo que su figura se luciera en todo su esplendor al tiempo que le daba un toque glamouroso a su look.

Esto sin mencionar que el cinturón de hebilla dorada de la actriz de "Lagunilla mi barrio" combinó a la perfección con las botas altas que la exreina de belleza utilizó como calzado para su atuendo entallado, mismo que provocó que Maribel Guardia fuera bombardeada con halagos.

"Radiante como siempre"; "Indiscutiblemente tú y las rosas tienen algo similar, la belleza que amabas irradian, y que es inevitable no voltear a ver todo su esplendor" y "Eres muy linda, te felicito por tu bella foto", son solo algunos de los comentarios que recibió Maribel Guardia en su última publicación.

¿Te gusta el look de Maribel Guardia?

