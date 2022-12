VIDEO: Maribel Guardia desfila con sus entallados outfits para Año Nuevo

Maribel Guardia es una de las famosas más queridas de México, no sólo por su talento a cuadro, sino por su notable belleza que perdura con el paso del tiempo, así como su carisma con sus seguidores, pues suele mantenerse muy activa en redes sociales, en donde comparte su día a día y los atuendos con los que luce radiante en su envidiable figura.

A sus 63 años, la bella conductora no repara en compartir en Instagram lo bien que luce en diversos outfits, pues su estilo único la han posicionado como una de las famosas más fashionistas en la popular red social, en donde sólo ahí cuenta con más de 7 millones de seguidores, es así como demuestra que la edad es únicamente un número y por ello, se ha convertido en la favorita de los internautas.

Maribel Guardia mostró sus opciones de outfit para esta noche. | FOTO: Instagram

@maribelguardia

A través de un breve video con "Love you like a love song" de Selena Gómez, Guardia compartió los atuendos que piensa usar este último día de 2022, pidiendo ayuda a sus seguidores sobre cuál usar, pues escribió: "No sé qué ponerme para Año Nuevo, me encantan todos, ¿a ustedes cuál les gusta más?".

La conductora lució prendas entalladas. | FOTO: Instagram

@maribelguardia

Primero modeló un entallado y sobrio vestido color blanco con el cual resaltó su curvilíneo cuerpo, lo sensual de este atuendo se encuentra en el amplio escote en la espalda, el cual Maribel presumió con elegancia. El segundo atuendo fue uno de los más reveladores, pues se trató de un ajustado jumpsuit color negro con mangas largas estilo murciélago, el cual resaltó por la pedrería plateada bordada a la prenda, la cual está hecha con una tela negra semitransparente.

Guardia recibió buenos comentarios por parte de sus seguidores. | FOTO: Instagram

@maribelguardia

El tercer outfit consta de un vestido rojo, una de las tonalidades con las que la conductora está más familiarizada, a diferencia de los otros atuendos, este destaca más por el mismo color, además de los detalles en los bordes, pues éstos fueron adornados con plumaje que le dieron un toque cálido a la prenda.

El cuarto vestido fue uno de los favoritos de los internautas, pues con éste la costarricense derrochó elegancia y sensualidad al ser una prenda entallada en color dorado con u corte que le favoreció bastante al contar con un cuello y un ligero escote en el pecho de la famosa actriz, cantante y conductora.

El vestido dorado fue uno de los favoritos. | FOTO: Instagram

@maribelguardia

Sin duda el atuendo más atrevido y revelador fue un vestido corto y entallado en color negro que dejó muy poco a la imaginación, ya que el corte asimétrico logró que lucieran a la perfección las torneadas piernas de Maribel, además de los detalles en transparencias que destacaron sus curvas.

Este atuendo negro también fue bien recibido por sus seguidores. | FOTO: Instagram

@maribelguardia

Finalmente otro de los atuendos favoritos de sus seguidores, un jumpsuit entallado con mangas largas estilo murciélago color champagne que lució a la perfección gracias a su trabajada figura, la cual destacó con algunas transparencias propias de la tela y brillos que le dieron el toque extra para ser el atuendo ideal para recibir el Año Nuevo 2023.

Maribel Guardia despedirá feliz al 2022. | FOTO: Instagram

@maribelguardia

