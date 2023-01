Son fascinantes: 3 películas en Netflix ideales para disfrutar la última semana de enero

El mes de enero está por terminar pero para Netflix esto es una oportunidad de sumar contenido dentro de su plataforma que cuenta con cientos de películas y series de géneros que van desde el drama y la comedia, hasta el terror psicológico.

Es por ello que hemos hecho la selección de tres producciones cinematográficas alojadas dentro de la plataforma de streaming que puedes disfrutar durante esta última semana de enero, mismas que se encuentran entre los géneros de terror, suspenso y el drama.

Qué ver en Netflix

La primera película que te recomendamos es “Hereditary”, o por su título en español “El legado del diablo”, misma que ha generado pesadillas con una niña tétrica con una sudadera naranja. De acuerdo a la página Broadband Choices, misma que cada año lanza su lista del “Science of Scare”, ésta es una de las películas más aterradoras de la historia.

En suma, ésta producción alojada actualmente en Netflix es considerada una de las más perturbadoras debido a que representa un estudio sobre las enfermedades mentales fusionadas con cultos diabólicos.

Muy al estilo de The Witch o It Follows, el suspenso es sumamente psicológico en ésta película, misma que nos muestra las cosas extrañas que comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca.

Es derivado de ésta pérdida familiar que Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, comienza a mostrar sus represiones debido a que no tuvo una infancia feliz y ahora cree que la muerte de su madre puede hacer que pase página.

¿De qué trata "Resistencia"?

Se trata de la cinta “Resistencia”, la cual fue dirigida por Jonathan Jakubowicz y que se encuentra disponible en la plataforma de la N roja desde el pasado 4 de enero, pero su estreno en Estados Unidos fue desde el pasado 27 de marzo de 2020.

Esta producción cinematográfica biográfica fue protagonizada por Jesse Eisenberg, quien le da vida al personaje de Marcel Marceau, un mimo que decidió unirse a la resistencia francesa para apoyar a los niños huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial.

Refiere a una metáfora política audiovisual para referir al caso de Venezuela bajo el control del régimen; con un mensaje a favor de la libertad, la justicia y el respeto para las infancias, esta película desgarradora te transportará a momentos basados en la realidad.

¿De qué trata “La flor de mi secreto”?

Y por último te recomendamos la cinta española “La flor de mi secreto”, misma que fue escrita y dirigida por Pedro Almodóvar en 1995; sigue la historia de Leo Macías, interpretado por Marisa Paredes, quien es una escritora de novela roja que escribe bajo el pseudónimo de Amanda Gris; en cuestión de trabajo se encuentra en presión constante pues su editorial la obliga a escribir cinco novelas al año pero no logra cumplirlo debido a sus fuertes problemas personales.

Tiene un esposo llamado Paco, interpretado por Imanol Arias, quien es un militar y que constantemente se encuentra fuera de casa; ella es independiente pero su vida suele complicarse por cosas pequeñas, y una de estas es cuando o puede quitarse los botines al grado de recibir el apoyo de su mejor amiga y la amante de su esposo Betty, interpretado por Carmen Elías.

Al poco tiempo, su vida se complica todavía más de manera profesional ya que en una de sus novelas nota que han hecho un cambio en el estilo literario, por lo que busca la forma de demandarlos por inclupimiento de contrato. Tras ser víctima del robo de su obra literaria, la trabajadora de su hijo logra rescatarla y colocar la historia para hacer una película y de esta manera conseguir fondos para presentar un show de baile, específicamente de flamenco.

