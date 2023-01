Tráiler | La película más dramática de HBO Max que ya arrasa en la plataforma

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Qué ver en HBO Max

En esta ocasión te recomendamos una cinta que combina el drama y el misterio; esta llevar por título “La chica salvaje”, misma que fue dirigida por Olivia Newman, que además mezcla el romance y la intriga.

Este filme sigue una historia basada en la novela de Delia Owens, donde nos narran la vida de Kya que es una joven que se ha criado sola en los pantanos de Carolina del Norte; sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un hombre con el que tenía una relación aparece de repente muerto, por lo que de manera inmediata, ella se convierte en la sospechosa principal del caso.

¿De qué trata "La chica salvaje"?

“Una mujer solitaria que vive en los inhóspitos pantanos de Carolina del Norte se convierte en la principal sospechosa del asesinato de un hombre cuyo cadáver apareció en la zona”, se lee en la sinopsis oficial.

Esta cinta fue protagonizada por Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson y Michael Hyatt; contó con un guion escrito por Lucy Alibar basado en el libro Where the Crawdads Sing de Delia Owens publicado en 2018.

“La chica salvaje” fue un trabajo bajo la fotografía de Polly Morgan y la música de Mychael Danna; fue producida por 3000 Pictures, Reese Witherspoon y Hello Sunshine.

