Patricia Manterola conquista la red con impactante vestido negro de escote

Los primeros días del 2023 no dejan de sorprendernos, en especial dentro del mundo del espectáculo tanto con buenas y malas noticias, además de aquellas relacionadas a los looks de las famosas que todo el fin de semana acapararon la atención. Ya sea desde la playa o sus mansiones, han compartido un poco de sus festejos de Año Nuevo, pero también han derrochado estilo como nunca con los looks más impactantes, tal y como fue el caso de Patricia Manterola que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Y es que la cantante demostró que no sólo es bella por naturaleza, sino que también tiene una de las figuras más envidiadas del mundo del espectáculo; eso sin mencionar lo empoderada que se presumió para este 2023 con un video que causó furor en Instagram tanto por el mensaje, como por un impactante vestido negro de escote profundo y una coqueta abertura lateral en la falda con la que presume toda su sensualidad.

Desde su cuenta oficial de Instagram Patricia Manterola publicó un reel en el que dejó en claro que este nuevo año se tiene que "agarrar" porque "esta mujer viene más loca, más fuerte y viene más inteligente", según se escucha en la voz de fondo. Por supuesto, no fue lo único en llamar la atención, pues la famosa protagonizó una caminata de modelo con la que presumió su look y estilo, algo que sus fans aplaudieron al instante.

Así presumió su figura de reloj de arena. (Foto: IG @patriciamanterola)

"Agárrate 2023!!! Venimos con todo!!! FELIZ INICIO DE AÑO PARA TODOS!!! Lluvia de bendiciones para ustedes y sus seres queridos. #happynewyear #felizañonuevo #2023", escribió en su publicación.

En su look destaca un sofisticado vestido negro de tirantes acompañado por un escote profundo al menos hasta la altura de la cintura y con el que se consigue una imagen de impacto, pero sin perder la elegancia; asimismo, lo entallado permite crear armonía en la silueta hasta conseguir una figura esbelta y que resalta las curvas naturales del cuerpo. Por otro lado, la falda es más holgada y da mayor movimiento a la prenda.

Al conquistar la red con su look de impacto, Patricia Manterola también demostró que los escotes pueden lucirse en lo largo de la falda y en esta ocasión lo hizo con una abertura en la pierna izquierda que no solo resulta muy cautivadora, sino también muy reveladora. Pues en una caminata como la que presumió la cantante la piel queda totalmente a la vista hasta conseguir un estilo muy coqueto y sensual.

Cautivó a sus fans con esta combinación de escotes. (Foto: IG @patriciamanterola)

Para concluir su atuendo, Patricia Manterola no dudó en agregar un par de sandalias de tacón para lucir más elegante, eso sin mencionar los accesorios que lución con un par de arracadas para combinar la elegancia con el glamur. Finalmente, presumió su melena suelta y con un peinado con ondas suaves.

Claro que sus fans no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como "bella", "estupenda", "guapa", "muy hermosa", "mujerón", "diosa sublime", "reina" y "la más hermosa".

