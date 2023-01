Star Trek: la trágica historia de amor de William Shatner y el desenlace fatal de su esposa

En el mundo de la farándula hay muchas historias de actores, actrices y demás personas dentro de este gremio que se han enamorado en más de una ocasión. Para demostrar su compromiso con su pareja actual, tuvieron que casarse más de una vez y, aunque hay finales felices, hay otros trágicos.

Este último caso fue el del actor William Shatner, quien es mundialmente conocido por su papel como el capitán Kirk en la serie Star Trek. La estrella de la televisión contrajo matrimonio con las actrices Gloria Rand, Marcy Lafferty, Elizabeth Martin y Nerine Kidd.

Este último fue el más trágico y probablemente el que más lo dejó marcado. Se casaron en 1997 y estuvieron juntos por dos efímeros años, pero con una larga y pesada lista de conflictos desarrollados por la adicción de la actriz por el alcohol, lo que causó turbulencia en su relación que casi causó su divorcio un año después de sus nupcias.

Muchos de los detalles de esta complicada relación fueron revelados en la misma autobiografía de Shatner de 2008, titulada Up Till Now. Uno de estos pasajes fue con su compañero de Star Trek, Leonard Nimoy, Contó que la pareja de su amigo y ellos fueron a cenar y en uno momento a sola le preguntó si sabía que su esposa era alcohólica. “Le dije que sí, que me había casado con ella a pesar de los consejos de mucha gente y de mi sanidad mental", escribió.

La estrella de la televisión contrajo matrimonio con las actrices Gloria Rand, Marcy Lafferty, Elizabeth Martin y Nerine Kidd (Foto: Instagram/ @williamshatner)

La también modelo estuvo en rehabilitación tres veces por treinta días durante su matrimonio. Sin embargo, a pesar de que estuvo al borde de la muerte por su adicción y del amor incondicional del actor canadiense, ella continuó por el tortuoso camino del alcoholismo. Pero llegó el fatídico día, un lunes 9 de agosto de 1999, cuando perdió la vida a los 40 años.

El actor fue quien encontró el cuerpo inconsciente de su esposa en la piscina cuando regresó a su casa de Hollywood a la noche. La autopsia reveló que se trató de una muerte accidental. Ella había tropezado por la mezcla de alcohol y barbitúricos, cayó a la alberca y murió ahogada.

La sacó del agua y llamó a una ambulancia. Trató de darle respiración boca a boca con instrucciones de un operador por teléfono, pero no consiguió revivirla. Fueron los paramédicos los que comprobaron que había muerto.

Trató de darle respiración boca a boca con instrucciones de un operador por teléfono, pero no consiguió revivirla

Shatner fue investigado por la muerte, pero salió absuelto. Poco a poco reconstruyó su vida, pero la sombra de Nerine estuvo presente. Estuvo en varios proyectos como su colaboración con Friendly House, una organización sin fines de lucro que ayuda mujeres a reintegrarse en la sociedad tras haberse tratado por adicciones al alcohol y las drogas.

"Mi esposa, a quien amé muchísimo, y quien me amó también, estaba enferma; estaba enferma de algo de lo que no se suele hablar: el alcohol. Fue por esa enfermedad que su vida terminó en una tragedia", declaró con tristeza ante el conductor Larry King.

También intentó recordarla a través del arte. Entre sus proyectos estaba la dirección de un largometraje inspirado en la vida de Kidd, así como un la inclusión en su disco de 2004, Has Been, de una pieza titulada "What Have You Done", en la que narra lo que implicó para él haber encontrado a su mujer esa noche.

Sigue leyendo:

Elsa Aguirre: la actriz de la Época de Oro que tuvo una grave enfermedad

Piqué: destapan verdadera identidad de mujer que aparece en la casa de Shakira, no es Clara Chía

El secreto detrás de Harry y los Henderson: quién fue el actor que moriría de Sida a sus 35 años