Elsa Aguirre: la actriz de la Época de Oro que tuvo una grave enfermedad

En la Época de Oro del Cine Mexicano una de las celebridades que conquistó al público por su talento y belleza fue Elsa Aguirre, una de las divas de la pantalla grande que aún permanece hasta nuestros tiempos. A pesar de que la actriz fue muy conocida, pocos saben que antes de llegar el estrellato vivió una situación precaria junto a su familia y hasta tuvo una grave enfermedad, de la cual no tenía dinero para pagar el tratamiento, no obstante, logró salir adelante.

La actriz nació el 25 de septiembre de 1930 en la capital de Chihuahua. Fue hija de Jesús Aguirre y Emma Juárez, quienes tuvieron otros cuatro hijos Hilda, Mario, Jesús y Alma Rosa, quien también fue actriz de la época dorada de la cinematografía nacional. La familia se mudó a la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades, no obstante, la diva recordó que tenían problemas de dinero:" (Mi mamá) se casa con mi padre y resulta que de repente los cinco hijos (están) en una pobreza tremenda”, declaró en una entrevista en el programa "Montse & Joe".

La actriz vivió en la pobreza antes de llegar al estrellato Foto: FB Cine de Oro Mexicano

Ésta fue la grave enfermedad de Elsa Aguirre

Elsa Irma Aguirre Juárez, nombre completo de la protagonista de "Cuidado con el amor", indicó que en medio de la crisis económica que vivía su familia ella sufrió a los 13 años fiebre de malta, enfermedad que ahora es conocida como Brucelosis o Fiebre de Gibraltar, la cual es una infección que se transmite de los animales a las personas y tiene como síntomas, además de las elevadas temperaturas corporales, dolor de las articulaciones y los músculos, así como pérdida de peso y fatiga.

La actriz destacó que lamentablemente en ese tiempo no había un tratamiento y que su familia tampoco tenía cómo conseguirlo, algo que era muy peligroso, pues de acuerdo a los expertos sin los antibióticos algunas personas pueden llegar a morir a causa de una endocarditis secundaria que es una infección del revestimiento de las cavidades del corazón y válvulas cardiacas. No obstante, Elsa Aguirre declaró que salió adelante, ya que "Dios no quiso que se muriera".

Elsa Aguirre y su hermana Alma Rosa concursaron en un certamen de belleza Foto: Especial

Tan sólo 2 años después de haber sufrido aquella grave enfermedad, Elsa y su hermana Alma Rosa entraron a un certamen de belleza por sugerencia de una familiar. "Fue una tía que le dijo: ‘Hay más oportunidad para que salgas adelante, hay una película en la que dan oportunidad a las muchachas en con concurso de belleza'", recordó las palabras que le dijeron para que se inscribiera la competencia de la productora CLASA Films Mundiales, la cual ganó y le dio la oportunidad de debutar en el Cine de Oro con la película "El sexo fuerte", de 1946.

A partir de su momento y aunque en un principio su mamá se negó a que trabajara en el cine, la actriz siguió apareciendo en diferentes cintas de aquel tiempo, como fue "Ojos de juventud", "Una mujer decente", "La estatua de carne", "Acapulco", "Cantando nace el amor", "Cuidado con el amor", "Vainilla, bronce y morir" y "Ama a tu prójimo", por mencionar algunas de su larga trayectoria en la que compartió créditos con figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete, quienes quedaron encantados con su belleza, pero la diva de la pantalla grande rechazó.

