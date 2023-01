El múltiple asesinato a sangre fría que cambió la vida de una finalista de American Idol

Jennifer Hudson irrumpió en la escena artística de manera abrupta en el año 2004, cuando se convirtió en la finalista del reality show American Idol. Sólo tenía 23 años, pero su talento hacía parecer que llevaba una vida entera sobre los escenarios. Desde ese momento su carrera fue en ascenso y sólo dos años después se convertiría en la ganadora del Oscar, en su papel de debut en Dreamgirls.

Durante estos años de carrera fue cosechando éxitos y en el año 2022 se convirtió en la segunda mujer afroamericana en ganar el EGOT, es decir, un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Hasta hoy, sigue siendo una de las voces más privilegiadas en el mundo del entretenimiento y también en la gran pantalla, participando en películas como Sex and the City (2008) y The Secret life of bees, del año 2008.

Pero fue justamente en ese año, cuando cambió su vida por completo. Tres miembros de su familia fueron brutalmente asesinados, a manos de su cuñado.

Jennifer Hudson fue finalista de American Idol

En 2008 cambió su vida para siempre

Jennifer Hudson había ganado un Premio Grammy por su álbum debut en 2008, llamado Jennifer Hudson. Su carrera parecía explotar y los éxitos no tardarían en llegar, pero el destino tenía en puerta un capítulo terrible para ella y su familia. William Balfour, su cuñado, asesinó a su madre, a su hermano y a un sobrino, tras un ataque de celos.

Desde el primer momento, Hudson había cuestionado la relación de su hermana con Balfour, "No nos gustaba la forma en que trataba a mi hermana, ni la forma en la que se comportaba con mi sobrino", dijo durante los juicios en Chicago. La violencia fue una predominante en la relación y en julio de ese año, la hermana de Jennifer decidió correrlo de la casa y pedir el divorcio.

El 23 de agosto, Balfour llegó a la casa de Julia, para felicitarla por su cumpleaños. Según las declaraciones en el juicio, había un regalo en la sala, que pensó que era de otro hombre y tuvo un ataque de celos inmediato. Se fue y al día siguiente regresó, antes de que la hermana de Jennifer y su madre se fueran a trabajar.

Jennifer Hudson y su madre, Darnell

En el lugar se encontraba Darnell Donerson, la madre de Hudson, Jason Hudson, uno de sus hermanos y Julian, su sobrino de siete años. A los primeros dos los asesinó a sangre fría y después secuestró al menor y se lo llevó en su camioneta. Tres días después fue encontrado el cuerpo de Julian, envuelto en una cortina de baño, en la camioneta de Balfour.

Tres cadenas perpetuas para Balfour

El asesino fue detenido antes de que apareciera el cuerpo del pequeño Julian. En principio negó todo, peor eventualmente sería descubierto, cuando se encontraron rastros de pólvora en su camioneta y también en su mano.

El juicio duró diez días y terminó con una sentencia ejemplar, Balfour fue condenado a tres cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, por los tres asesinatos a a sangre fría.

Hudson perdonó al asesino de sus familiares

"Lo he perdonado"

Es claro que se trata de un episodio que Hudson nunca podrá olvidar, pero en varias ocasiones, la multipremiada artista ha reconocido que sus sentimientos han cambiado con el paso del tiempo. Incluso, en una entrevista con Oprah Winfrey aseguró que había perdonado a William Balfour.

"En su mayor parte, no fue culpa suya. Es la forma en que fue criado. Tratamos de ofrecerle amor pero estaba tan perdido que ni se dio cuenta. Él nunca tuvo una oportunidad",

