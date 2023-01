Shaila Durcal se declara “Team Piqué” y es tundida en redes: “Shakira cruzó la línea”

Shaila Dúrcal acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que tomó partido por Gerard Piqué tras la “tiradera” que le hizo Shakira en colaboración con Bizarrap debido su mediática ruptura por lo que la postura de la heredera de Rocío Dúrcal generó todo tipo de opiniones entre los internautas, no obstante, la mayoría de ellas estuvieron en su contra y salió duramente criticada por lo que en esta nota te contamos todo el revuelo que se originó.

Las palabras de Shaila Dúrcal fueron emitidas durante su participación en el programa español llamado “Plan de tarde”, donde también estuvo acompañada de su hermana Carmen Morales para hablar sobre distintos aspectos de su vida familia siendo las herederas de la legendaria Rocío Dúrcal, quien falleció en el 2006, no obstante, luego de sus conmovedores relatos la presentadora Toñi Moreno tocó otros temas más “light” para romper la tensión y fue ahí donde sin más preguntó “¿Eres del Team Shakira o Piqué?”.

La primera en contestar fue Carmen Morales, quien aseguró que apoyaba completamente a la colombiana, sin embargo, Shaila difirió y aseguró que ella estaba del lado del exfutbolista del Barcelona, lo cual, dejo sorprendida a la presentadora, quien, a modo de broma, aseguró que tenía que detener el programa por lo que acababa de escuchar y enseguida le devolvió la palabra para que pudiera explicar los motivos de su postura.

“Bueno, me ha caído bien lo del Twingo, (…) He tenido una educación en la que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartiré, obviamente, pero yo creo que hay un punto, una barrera muy delgadita que hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegara ese punto a mí personalmente no me gusta”, fueron las palabras de la hija de Rocío Dúrcal.

Tras escuchar la opinión de su hermana, Carmen Morales tomó la palabra para contrariar a su consanguínea pues manifestó que ella está completamente a favor de Shakira pues considera que su canción es una gran muestra del empoderamiento femenino.

“Pues a mí me ha encantado, me parece que es una mujer empoderada, tiene todo su derecho de quejarse” señaló Carmen Morales, quien contó con el respaldo de la conductora Toñi Moreno.

Carmen Morales contrarió a su hermana y se declaró del "Team Shakira". Foto: Especial

Shaila Dúrcal divide opiniones en redes sociales

Al finalizar el programa, la producción del programa antes mencionado publicó en redes sociales el fragmento del programa en el que Shaila Dúrcal se declara del “Team Piqué” y como era de esperarse, la grabación se hizo viral en muy poco tiempo pues en tan solo un par de horas superó los cuatro millones de reproducciones, además, generó todo tipo de opiniones entre los internautas.

Por un lado, la postura de la cantante fue celebrada por un pequeño sector, sin embargo, la heredera de Rocío Dúrcal fue severamente tundida por cientos de internautas quienes pusieron en tela de juicio su sororidad, incluso, en algunos casos aseguraron que tomó partido por el exfutbolista solo porque comparten nacionalidad, sin embargo, Shaila Dúrcal ya no emitió nuevos comentarios.

