Shakira habla de la mamá de Piqué y arde internet: "No vuelvo a seguir sus consejos"

Luego de vivir una de las semanas más polémicas en su vida, Shakira sigue dando de qué hablar y este martes volvió a encender de nuevo las redes con sus declaraciones luego que se diera a conocer el video de una entrevista en donde habla sobre aquella ocasión en que por seguir los consejos de su la mamá de su expareja, Gerard Piqué, quedó decepcionada y aseguró que nunca mas volvería a hacer caso a sus recomendaciones.

Si bien parecía que la controversia por el tema "Sesión 53" con Bizarrap ya había comenzado a decaer, la colombiana sigue bajo el foco mediático y en esta ocasión es por su exsuegra y abuela se sus hijoa, Montserrat Bernabeu, quien tampoco se salvó de ser mencionada en la polémica canción que lanzó el miércoles pasado en colaboración con el DJ argentino.

Shakira sigue en medio del huracán mediático. FOTO: Instagram

Shakira se fue con todo contra su exsuegra y ardió internet

En redes sociales se viralizó un clip en donde se ve a la cantante barranquillera referirse a Montserrat Bernabeu, mamá de Gerard Piqué, en donde habla acerca de un consejo que le dio y el cual se arrepiente de haber seguido.

Etapa en la que la cantante llevaba el pelo corto y rubio. FOTO: Instagram

El clip, que data de 2012,se rata de una entrevista que Shakira concedió a la revista "Vogue" y en donde apareció con un radical cambio de look, ya que su melena resaltaba por lucir más corta y en color rubio.

Al ser cuestionada acerca del radical cambio de imagen, la cantante declaró que había sido su suegra quien le había sugerido que se cortara el pelo ya que lo tenía muy maltratado: “Ese corte fue el peor error que cometí. Me lo dijo mi suegra, que por qué no me cortaba el pelo, que lo tenía muy maltratado. Suegra, no vuelvo a hacer caso a tus consejos estéticos”, contó la artista a la publicación.

Shakira es aficionada los cambios de look. FOTO: Instagram

Si bien el clip tiene más de una década de haber sido grabado, los internautas lo volvieron a lanzar en las redes sociales en el contexto de la más reciente polémica en la que Shakira se vio envuelta y de paso también la exsuegra, Montserrat Bernabeu, a quien menciona en "Sesión 53".

También se dio a conocer este fin de semana, mediante notas publicadas por varios medios catalanes, que Shakira, quien tiene a la mamá de Piqué de vecina, se pasó escuchando su más reciente sencillo a todo volumen, además que destacaron que la cantante había colocado la figura de una bruja en uno de los balcones de su residencia que da a la casa de su exsuegra.

