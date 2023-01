La triste historia de la ganadora del Oscar que perdió el habla por 3 infartos cerebrales, pero volvió a ser nominada

La vida de Patricia Neal estuvo marcada por la tragedia, perdió lo que más amaba e incluso se quedó sin facultades para seguir siendo una parte medular del cine en Estados Unidos; sin embargo, sobrepasó estas complicaciones y llegó a ganar el Premio Oscar a Mejor Actriz en 1964 y ser nominada una vez más a cinco años después. Este 2023 se cumplen 13 años de su muerte, pero su leyenda quedará enmarcada como una de las historias de superación más grandes de Hollywood.

Tras pasar unos primeros años de vida como una ciudadana común e hija de un hombre con una plantación de tabaco, la joven estudio teatro y comenzó su trabajo como modelo en Nueva York. Esto le abrió el paso a través de las carteleras de Broadway como reemplazo de la actriz Vivian Vance.

Sus dotes como intérprete la hacen acreedora del premio Tony por este papel en la obra Another part of the forest, el más prestigioso de este sector del entretenimiento. Eso la llevó al cine, donde debutó en la cinta John Loves Mary a lado del actor y posterior presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.

Su carrera siguió en ascenso al punto de que fue nominada a los premios de la Academia por su interpretación como Alma Brown en la cinta Hud. Debido a su talento, fue considerada por el jurado como la ganadora de este galardón. Pese a que tras bamabalinas la actriz pasaba una mala racha, lo peor estaba por venir.

Hollywood notó su talento durante sus primeros años. FOTO: Especial.

Una vida llena de tragedia

A unos años de iniciar su carrera, Patricia tuvo una relación romántica con Gary Cooper, múltiple ganador de los Premios Oscar. Pese a que todo parecía ir de maravilla con ambos, pero todo se derrumbó entre la pareja cuando ella tuvo un aborto, lo cual le ocasionó una fuerte depresión de la que le costó recuperarse.

Unos años después se casó con el escritor Roald Dahl, responsable de historias como Charlie y la Fábrica de Chocolates. Con él tuvo cinco hijos. Su nueva faceta como madre la mantuvo alejada de los escenarios. Pasaron algunos años antes de que Neal regresara a actuar, aunque lo hizo de nueva cuenta en el teatro.

Se casó con el escritor de los libros infantiles Matilda y Las Brujas. FOTO: Especial.

Tres años antes de que ganara su único premio de la Academia, su hijo de cuatro meses, Theo, fue atropellado mientras paseaba con su niñera. Esto dejó diversas lesiones mentales al menor. Por si fuera poco, dos años después, su hija de siete años, Olivia, murió de meningitis. Pese a la tristeza, la actriz supo reponerse y se mantuvo activa, hasta que su condición clínica la puso en peligro.

Nada pudo vencerla

Ya con el renombre de tener una estatuilla en casa, Patricia fue contratada para el filme Siete Mujeres. Para entonces estaba embarazada de nueva cuenta, por lo que las extenuantes grabaciones, el estrés y la carga de trabajo provocaron que su organismo fallara y sufriera tres aneurismas cerebrales.

Esta condición médica ocurre cuando una arteria que conduce la sangre al cerebro se encuentra con un coágulo, lo cual impide la correcta circulación. Esto ocasiona un daño mental que es irreparable en los casos más graves y pone en entredicho las capacidades de las personas para valerse por sí mismas.

Algunos de los pacientes quedan relegados a una silla de ruedas, otros más mueren o quedan con parálisis faciales, dolores de cabeza constantes, así como la imposibilidad de entender lo que dicen los demás.

Estuvo por ganar el Oscar por segunda ocasión, pero su verdadero premio fue recuperar su vida.

En el caso de la actriz, esta condición le ocasionó que no pudiera caminar y hablar. A esto se sumó su estado de avanzado de embarazo. No obstante, la intérprete se dedicó enteramente a recuperar todas las capacidades que el destino le había quitado y poco después de dar a luz, comenzó a recuperar su voz y su andar.

Para esto, la actriz tuvo el soporte de su esposo, quien tuvo que compaginar el ser padre, esposo, guionista y además ayudar a su mujer en los ejercicios de recuperación, los cuales incluían ayudarla a estirarse, hablar con ella, así como mostrarle cómo usar las cosas de nueva cuenta.

Pese a agradecerle su trabajo y entrega, años después Patricia aseguró que este proceso ocasionó que su marido se aburriera de ella.

La atención que puso a este proceso la llevó a no solo recuperar la memoria, sino también su talento. Esto hizo que los ojos de la Academia se centraran de nueva cuenta en ella, al punto de que la nominaron para la película Una historia de tres extraños, una obra basada en un libro del mismo nombre y el cual ganó el Premio Pulitzer.

La ganadora de ese año fue Barbra Streisand, quien encarnó a Fanny Brice en la cinta Funny Girl y se ganó el favor del jurado. No obstante, la historia de Patricia Neal quedó enmarcada como una de las más motivadores dentro de Hollywood, ya que venció a un diagnóstico clínico que pocas veces puede sortearse.

Sigue leyendo:

Guillermo del Toro: todas las películas con las que ha ganado un Globo de Oro y dónde verlas

"Los espíritus de la isla" se perfila como la favorita para dominar las categorías de los premios Oscar