¿Eres fan de Dwayne Johnson? No puedes perderte esta película que es furor en Netflix

Dwayne Johnson es uno de los actores que mejor le sienta las películas de acción y aventura. Desde sus comienzos en Hollywood, “La Roca” se convierto el favorito de todos los espectadores ya que la acción que les agrega a sus personajes no tiene comparación con otros actores que están en su mismo rubro.

Como no podía faltar, en Netflix hay muchas pelicular donde está la estrella de Hollywood y seguro las has visto una y otra vez. Lo que sí, es muy probable que no hayas podido ver todas y es que hay una en especial que estivo escondida y ahora es furor. Estamos hablando de nada más y nada menor que Jumanji el siguiente nivel.

Dwayne Johnson. Fuente: Instagram @therock

Johnson y su actuación en Jumanji

Jumanji: El siguiente nivel, la secuela del reboot de 2017 que se estrenó en 2019 y que está protagonizada por Dwayne Johnson y Jack Black. La cinta llegó a Netflix el 1° de enero y rápidamente se ha ubicado entre lo más visto de la plataforma de streaming. De todas formas, no tuvo el éxito esperado y ahora se ha vuelto en todo un éxito.

Según la sinopsis de Netflix al ingresar a la película, se puede leer: "Cuando Spencer desaparece, Martha, Bethany y Fridge deben regresar a Jumanji a buscarlo pero algo sale mal.", dice en pocas palabras. De todas maneras, la verdadera aventura esta en la cantidad de acción que hay y las imágenes que son únicas.

Además, tanto Dwayne Johnson como Jumanji recibieron muy buenos comentarios por parte de la crítica al momento de su estreno. La mayoría destacó que se trata de un filme muy eficaz y entretenido que replica y amplía la fórmula de la primera parte, estrenada en el año 2017. Además, destacan la incorporación de grandes actores con Danny DeVito, Danny Glover y Awkafina.

SIGUE LEYENDO

Netflix y la película que te dejará en shock, es la más vista en 23 países del mundo y la debes ver por lo menos una vez

Contén la respiración antes de ver cómo luce hoy la hija de Dwayne Johnson