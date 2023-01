Cantinflas: la verdad sobre su supuesto romance con una concursante de Miss Universo

Mario Moreno "Cantinflas" fue uno de los actores destacados de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues no sólo destacó en la industria nacional, también en Hollywood. Debido a que era muy conocido, fue invitado a Miss Universo, la competencia de belleza más importante de la época. De acuerdo a diferentes sitios de internet, en aquella ocasión el cómico fue jurado y se enamoró de una de las participantes, sin embargo, esta vez te presentamos la verdad sobre el supuesto romance del histrión.

Según algunas versiones que rondan en internet, en 1962 se llevó a cabo la edición número 11 de Miss Universo, en el Miami Beach Auditorium, ubicado en Miami Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos, a la que presuntamente Cantinflas asistió como jurado, pues el actor ya contaba con mucha popularidad en el país norteamericano debido a que participó en la película "La vuelta al mundo en 90 días", de 1956, actuación por la cual ganó el Globo de Oro.

Cantinflas fue conocido en Hollywood Foto: Especial

Cantinflas supuestamente se enamoró de concursante de Miss Universo

Las 51 concursantes desfilaron mostrando atuendos típicos, trajes de baño y también vestidos de gala, sin embargo, la que finalmente se llevó la corona fue Norma Nolan, una joven de 24 años que representó a Argentina, convirtiéndose en la primera y única mujer de ese país en ganar la competencia de Miss Universo. A pesar de que la reina de belleza conquistó a la mayoría de los miembros del jurado, se dice que el comediante mexicano quedó enamorado de la belleza, talento y carisma de otra integrante del certamen llamada Carmen Arango.

Algunos rumores señalan que aunque no se pudo ver en televisión como el protagonista de "Ahí está el detalle" quedó flechado por la joven concursante, al terminar el evento el histrión le llegó a pedir matrimonio, a pesar de que en ese momento se encontraba en una relación con Valentina Ivanova, quien también fue actriz de las carpas, pero que dejó todo para casarse con él, y formar una familia, pues aunque no pudieron tener hijos biológicos, en 1960 adoptaron a Mario Arturo Moreno Ivanova, quien fue el único descendiente.

Durante esa época, las especulaciones sobre las infidelidades de Mario Moreno eran muchas, una de las que más tomó fuerza fue su supuesto romance con la diva del Cine de Oro Miroslava Stern, quien presuntamente se quitó la vida después de que el actor prefiriera quedarse con su esposa. Por esto, muchos creen que el protagonista de "El bolero de Raquel", pudo haber tenido algo con Arango durante aquellos días en Estados Unidos.

Mario Moreno fue invitado a Miss Universo Foto: Captura de pantalla

La verdad sobre el romance de Cantinflas

Esto podría ser un rumor que ronda en internet y que se ha hecho muy popular, ya que de acuerdo a lo que se puede encontrar en diferentes sitios, Cantinflas no fue juez de Miss Universo 1962, pues sólo están en el registro Edilson Cid Varela, Gloria Haven, Abe Issa, Jyun Kawachi, Chang Key-Young, Serge Mendjisky, Russell Patterson, Fernando Restrepo Suárez y Earl Wilson. Asimismo, entre las más de 50 concursantes no hay ninguna con el nombre Carmen ni con el apellido Arango.

En tanto, se tiene registrado de que Mario Moreno estuvo como jurado del certamen de belleza en 1978, cuando la competencia se realizó en Acapulco, Guerrero, en donde se coronó a Margaret Gardiner, de Sudáfrica. En aquella edición, no hubo ninguna aspirante con el apellido Arango, pero sí una que se llamaba Carmen, se trató de la representante de Uruguay, María del Carmen da Rosa, no obstante, no se puede afirmar que sea esta la famosa reina que supuestamente conquistó a Cantinflas.

