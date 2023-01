Ya habló la reina: Paquita la del Barrio fija su postura en el pleito Shakira vs Piqué

Las conversaciones digitales se han centrado en una sola cosa desde el pasado miércoles que a las 18:00 (hora del centro de México) se dio el estreno mundial de la BZRP Music Sessions #53k, en la que el músico argentino Bzrp tuvo la colaboración de la estrella colombiana Shakira. Desde que se dio el anunció el gremio de la música y los fanáticos de ambos ya esperaban con ansias conocer de qué iba la letra y desde entonces muchos anticipaban que se trataría de una "tiradera" en contra del exfubolista español Gerad Piqué, en efecto no se equivocaron, pero lo que pocos pudieron vaticinar era todo el revuelo que iba a causar.

Resulta que la barranquillera se le fue directo a su expareja y padre de sus hijos, con detalles muy claros que no dejaban duda de que la letra tenía una dedicación especial:

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión"

"Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú"

"A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú"

"Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques"

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique".

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es cómo suena".

"Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio vas acelerado dale despacio".