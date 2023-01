Kristal Silva revive los 90 con conjunto de pantalón y top escotado de cuero

Una de las conductoras de Venga la Alegría que derrocha estilo cada mañana sin duda alguna es Kristal Silva, quien siempre elige lo último de las tendencias de moda, tal y como lo hizo recientemente, cuando presumió un conjunto de pantalón y top escotado de aparentemente cuero o polipiel. La modelo le dio un toque mucho más retro al llevarlo con un peinado que hizo revivir los años 90, algo que causó que le llovieran cientos de halagadores comentarios y miles de "likes", por parte de sus fanáticos.

La presentadora tiene conocimientos en moda desde que representó a México en Miss Universo 2016, a pesar de no llevarse la corona, la originaria de Tamaulipas demostró que es una de las mujeres más hermosas, ya que quedó en los primeros 10 lugares de la competencia. Ahora, en su paso por el matutino de Tv Azteca, la ex reina de belleza se consolida como la más atractiva debido a su carisma y por su puesto por sus looks juveniles.

Kristal Silva modela pantalón y top escotado de cuero

Silva, que en el mes de diciembre cumplió 31 años, compartió en su cuenta de Instagram el atuendo que lució hace unos días en Venga la Alegría, el cual gustó mucho a sus 1.8 millones de seguidores, quienes no dudaron en dejarle comentarios con palabras en los que reconocen que es una de las mujeres más guapas de la televisión. La modelo recibió más de 17 mil "likes", lo que comprueba que es muy querida por el público.

Kristal Silva se luce con conjunto de cuero IG @kristalsilva_

Con la frase "Regresando a los 90’s y 2000", así como un emoji de cara sonriente y un corazón negro, la tamaulipeca subió un par de fotos en las que se luce afuera de los foros del matutino de la televisora del Ajusco, escenario que permitió que destacara su conjunto de pantalón de tiro alto y top de escote pronunciado, en una tela que brillaba, por lo que podría ser cuero o polipiel, material que se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada, pues muchas famosas lo han usado.

La prenda destaca por su diseño que aparentemente son dos piezas distintas: el pantalón y el top sin mangas y escote en "V", no obstante, tiene una tela en los costados que hacen que se unan por medio de unas argollas. Debido a su color negro, Kristal Silva decidió combinarlo con unas sandalias de tacón en tono rojo encendido, calzado que hizo el contraste perfecto para hacer un look completo y colocarla como un referente de moda para las mujeres jóvenes.

Después de que terminó su participación en Miss Universo, Kristal llamó la atención de los productores de televisión, y por eso se sumó al talento de Tv Azteca. Gracias a su carisma ahora está al frente de Venga la Alegría, producción que está teniendo cambios y despidos, sin embargo, la reina de belleza se mantendrá en su puesto y de hecho este sábado 14 de enero, será conductora del programa especial de Miss Universo 2023, en el que está compitiendo Irma Miranda.

La conductora de VLA conquista con su estilo IG @kristalsilva_

