Muere Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley tras ser hospitalizada de emergencia

Este jueves 12 de enero se confirmó la muerte de la actriz, compositora y cantante estadounidense Lisa Marie Presley, esto luego de ser hospitalizada de emergencia, de acuerdo con un informe de Entertainment Tonight que citó a un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles.

A través de la portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, Kaitlyn Aldana, señaló que los servicios de emergencia respondieron a una llamada en la cuadra 5000 de Normandy Dr en Agoura Hills, California, a las 10:37 a.m., hora local, debido a paro cardíaco.

Su madre pidió oraciones para Lisa Marie

Al respecto, Priscilla Presley, se pronunció al respecto horas antes, cuando su hija se encontraba en el área de urgencia en el hospital, declarando que estaba recibiendo la mejor atención; también pidió a sus miles de fans sus mejores deseos y oraciones para su pronta recuperación.

"Mi amada hija Lisa Marie fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está recibiendo la mejor atención. Por favor, manténgala a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este momento", escribió a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Priscila y Lisa Marie Presley. FOTO IG: Priscila Presley

Asistió a los Globos de Oro

La hija única de Elvis y Priscila Presley fue vista públicamente el pasado martes en la noche durante la entrega de los premios Globos de Oro, donde asistió acompañada de su madre Priscila para apoyar la película de Baz Luhrmann "Elvis" que retrata la vida de su difunto y exitoso padre.

Durante el evento dedicado a las producciones audiovisuales, específicamente al cine y los programas de televisión, el actor Austin Butler ganó el premio a "Mejor actor en una película de drama", esto luego de su interpretación protagónica de Elvis Presley en la cinta, dando un discurso de total agradecimiento y respeto.

Sobre la carrera de Lisa Marie

Lisa Marie Presley que nació en Memphis, Tennessee el 1 de febrero de 1968; desempeñándose como actriz y compositora. Es madre de cuatro hijos: Riley Keough, las mellizas Harper y Finley Love Lockwood y Benjamin Storm Keough quien se suicidó a los 27 años en el 2020.

La también apodada como “Princesa del rock and roll” es hija de Elvis y Priscilla Presley y nació en el Memorial Hospital Bautista en Memphis, Tennessee, luego de nueve meses de la boda de sus padres; tras su divorcio, ella vivió con su madre y también veía a su padre en ocasiones.

Se lanzó al mundo de la música con el apoyo de Linda Thompson, amiga y ex novia de su padre; fue en 2003 cuando compartió su primer álbum titulado To Whom it May Concern, el cual alcanzó el quinto puesto en la lista de éxitos Billboard en Estados Unidos, lo cual la llevó a ofrecer conciertos en Reino Unido y Australia, así como una rueda de prensa en Japón, algo que su padre jamás logró.

Lisa Marie Presley al lado del actor Austin Butler. FOTO IG: Lisa Marie Presley

SIGUE LEYENDO:

Elvis Presley: Así luce HOY la famosa hija del "Rey del rock" que se casó con Michael Jackson |FOTOS

Elvis Presley: Ella fue la única y talentosa ESPOSA del "Rey del rock" con la que tuvo a su única hija