Mariazel revela quiénes son los nuevos integrantes de “Me Caigo de Risa”

El 2023 inició con una muy buena noticia para los fieles seguidores de “Me Caigo de Risa” pues se confirmó de manera oficial que ya se está cocinando la novena temporada de esta exitosa producción y fue Mariazel quien reveló que para esta nueva edición “La Familia Disfuncional” contará con dos nuevos miembros, por lo que en esta nota te diremos quiénes son las celebridades que se integran al programa y también te diremos todo lo que se sabe sobre esta nueva temporada.

La confirmación de la novena temporada de “Me Caigo de Risa” se realizó a través de las redes sociales de la producción del programa la tarde del miércoles 11 de enero, sin embargo, no se ofreció ni un solo detalle adicional sobre esta nueva entrega del famoso programa de concursos y comedia, sin embargo, un par de horas más tarde, algunos miembros de “La Familia Disfuncional” difundieron fotos y videos en los que se pudo ver que se reunieron para afinar algunos detalles antes de comenzar las grabaciones y fue Mariazel quien reveló una de las sorpresas que tendrá la nueva temporada.

¿Qué famosos se suman al elenco de “Me Caigo de Risa”?

Fue a través de sus historias de Instagram donde Mariazel reveló antes que nadie que para la novena temporada de “Me Caigo de Risa” se integrará el famoso comediante, standupero y conductor, Mauricio Nieto, quien en producciones como “LOL: Last One of Laughing” y “100 Latinos Dijeron” ya ha demostrado tener todo lo necesario para formar parte de “La Familia Disfuncional”, no obstante, en el video de Mariazel, "Mau" confesó sentir miedo por lo que pueda ocurrir.

Por otra parte, Mariazel también dio a conocer que para la novena temporada Roxana Castellanos también se integrará como miembro de planta de “La Familia Disfuncional”, cabe mencionar que la también conductora de “¡Cuéntamelo Ya!” ya ha participado en múltiples ocasiones como invitada.

¿Qué celebridades regresarán a MCDR?

La conducción del programa seguirá estando a cargo de Faisy y aunque en el cierre de la temporada ocho se hizo creer que varios miembros de “La Familia Disfuncional” saldrían de forma definitiva, lo cierto es que no hubo muchos cambios pues para empezar Mariazel sí regresó y de acuerdo con las distintas historias que difundió algunas de las celebridades que ya están confirmadas para esta temporada son las siguientes:

Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas, Armando Hernández, Mariana Echeverría, Jessica Segura, Ari Albarrán, José Luis Rodríguez “El Guana”, Gerardo “Jerry” Velázquez y Gaby Platas.

"MCDR" es una de los programas más exitosos de la televisión mexicana. Foto: Especial

Hasta el momento, la producción de “Me Caigo de Risa” no ha dado a conocer más detalles sobre el inicio de grabaciones y transmisiones, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando den a conocer todos los pormenores de la novena temporada de la exitosa producción de Televisa.

