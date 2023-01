"El Caballo" Rojas: esta fue la trágica muerte del actor del Cine Ficheras

El Cine de Ficheras fue un polémico género que a pesar de tener diversas críticas, tuvo mucha popularidad entre el público que asistió a las salas y llevó a la fama a varias celebridades, como fue el caso de Alberto "El Caballo" Rojas, quien debido a su actuación protagonizó diversas películas en las que estuvo a lado de las estrellas más hermosas de la época. El histrión aún es recordado por los seguidores de estas cintas, sin embargo, pocos saben cómo fue su trágica muerte hace algunos años.

El actor nació en Monterrey, Nuevo León, el 27 de marzo de 1944. Desde muy joven se interesó por la actuación, así que comenzó su carrera en el teatro de su ciudad natal. Después se preparó como histrión y decidió mudarse a la Ciudad de México para probar suerte en la industria. En 1969, debutó en la pantalla grande con un pequeño papel en la cinta "Santo en el tesoro de Drácula", la cual fue protagonizada por El Santo y Aldo Monti, el guapo actor italiano que conquistó México desde que empezó en la Época de Oro del Cine Mexicano.

"El Caballo" Rojas fue un ícono del Cine de Ficheras como Alfonso Zayas Foto: Cuartoscuro

Tan solo un año después, Alberto Rojas apareció en el largometraje "Muñecas de medianoche", estelarizada por Jorge Rivero, Isela Vega y Sasha Montenegro. Tras estar en esta producción, el actor siguió trabajado en varias comedias eróticas, por lo que se consolidó como uno de los íconos de este género cinematográfico. "La pulquería 2", "Las perfumadas", "Piernas cruzadas", "Esta noche cena Pancho", "Qué buena está mi ahijada" y "Un macho en el reformatorio de señoritas", son algunas de las películas en las que estuvo como uno de los personajes principales.

Ésta fue la trágica muerte de "El Caballo" Rojas

A pesar de que en la década de los 70 y 80, fue muy popular y logró trabajar con las más bellas actrices de la época como Leticia Perdigón e Isaura Espinoza, quienes se habían consolidado como símbolos sexuales del Cine de Ficheras, "El Caballo" tuvo cada menos participaciones en la pantalla en los años 90, sin embargo, siguió desempeñándose en el teatro, pues su gran pasión era este arte. La mayoría de las puestas en escena eran de corte cómico, por lo que también era uno de los mejores humoristas de ese tiempo.

Su última película fue "No era penal... era puñal", del 2015, pues en ese año se le detectó cáncer de vejiga. En primer instancia, al conocer el diagnóstico, Alberto había decidido probar con medicina alternativa y no quimioterapia, no obstante, al poco tiempo reveló que alternaría ambos tratamientos para recuperarse de la enfermedad que lo sacó de los escenarios. El histrión estuvo luchando contra el padecimiento, sin embargo, perdió la vida el 21 de febrero de 2016, a los 71 años de edad.

Su esposa, Lucero Reynoso, quien también fue actriz, recalcó que a "El Caballo" Rojas le gustaba mucho su trabajo y que era muy profesional, algo que le transmitió a sus hijos, Luz Edith, Lucero y Alberto, que también se dedican de alguna forma al medio artístico. "Tenía un carácter muy difícil, porque era una persona más que perfeccionista. Era muy profesional, tan es así que su hija, el día que murió se aventó dos funciones, porque ella sabía que su papá le hubiera dicho 'tienes que salir, el show tiene que continuar'.

En una entrevista para el canal de YouTube "Cine Mexicano," la esposa del histrión afirmó que Alberto Rojas estaba muy orgulloso de haber protagonizado comedias eróticas. "Como él lo decía, ese cine si es de oro, más que el otro, porque este cine dio oro a todos los productores, les dio mucho a ganar. Y además le gustaba hacer las cosas muy bien, todas sus películas llevaban un sello especial de: 'El Caballo' Rojas", concluyó la actriz que estuvo junto a él más de 40 años.

