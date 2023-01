VIDEO | Issa Vegas sorprende con bikini elástico roto, para sesión de bronceado brasileño

Si de algo puede estar orgullosa Issa Vegas es de que nunca se ha sometido a arreglitos físicos para lucir como diosa. Sin embargo, no todo es producto de las constantes visitas al gimnasio y la sana alimentación, pues a veces se recurren a algunos trucos para verse espectacular y en su caso, busca verse un poco más morena gracias a la ayuda de la exposición solar desde las playas de Miami, ciudad de Florida, Estados Unidos, donde radica actualmente.

Aunque ésta práctica es perfecta para tomar un color extraordinario, ella busca que sea prácticamente en todo el cuerpo y para ello recurre el famoso bronceado brasileño, el cual se puso de moda el año pasado. En este caso, acudió al estudio Bronce Rio Mia donde ya la conocen por ser una clienta frecuente. En este caso, las personas que se someten al procedimiento deben de colocarse un microbikini para que quede la llamada "marquinha".

En este caso, Issa Vegas se colocó cintas que cubren lo estrictamente necesario para que la cámara de bronceado haga su trabajo a la perfección. Al final de su sesión despegó una de éstas para mostrar los increíbles resultados. En una de las dinámicas de preguntas y respuestas explicó de lo que se trata y consintió a sus seguidores con la vista.

Ya en octubre del 2022 la argentina compartió un poco de su visita al establecimiento. Entonces dejó ver unas cintas de color rojo con blanco. Entonces sólo compartió el video a través de sus historias de Instagram, donde seguramente enloqueció a sus followers. No obstante, es necesario que las personas interesadas en seguir sus pasos sepan que es una práctica que puede ser riesgosa.

¿Tiene riesgos la "marquinha"?

Este tipo de bronceado que nació en Brasil se volvió muy popular entre las mujeres y luego en otras partes del mundo; sin embargo, se encontró que podría tener riesgos para la salud ya que se pueden desarrollar problemas para la piel como quemaduras o hasta un cáncer. En el país sudamericano se dio a conocer el éxito que tuvo Erika Romero tras someter a decenas de mujeres a tomar el Sol durante 3 horas en su terraza casi sin protección.

"La ansiada 'marquinha' con cinta adhesiva simula a la perfección el bikini más diminuto y que encanta a los hombres", aseguró Romero para varios medios de comunicación en aquel año. No obstante, las cosas no las tomaron del mismo modo en el XXI Congreso Ibero-latinoamericano de Dermatología, pues el especialista Fernando Gatti detalló los riesgos que conlleva "estar a la moda": recomendó usar un protector a partir de 30 FPS y no exponer deliberadamente la piel a quemaduras, especialmente a mitad del día.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz eleva la temperatura con minifalda y blusa que no dejaron nada a la imaginación

Rafael Amaya tendría un tórrido romance con su mánager, esto es lo que sabemos