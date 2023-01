Miss Universo: la mexicana Irma Miranda se lució en traje de baño durante la preliminar

La noche de este miércoles 11 de enero se realizó la preliminar de Miss Universo donde, en medio de un ambiente de nerviosismo, la representante de México, Irma Miranda, brilló como nunca en la pasarela cuando llegó su momento de desfilar con traje de baño, pues optó por un conjunto en color azul celeste con el que presumir su torneada figura.

Originaria de Sonora, la joven modelo ha logrado captar la atención desde el primer momento por su simpatía, alegría e inigualable belleza que derrochó durante la preliminar en donde las 84 participantes demostraron su talento con traje típico, vestidos de gala y trajes de baño, donde la mexicana hizo un guiño a quienes también han representado al país y dejaron atrás el sueño de portar la corona.

Irma Miranda en Miss Universo. Foto: IG @missuniverse

Irma Miranda con traje de baño

La modelo no sólo logró cautivar por su mirada e impactante sonrisa, fue su escultural figura lo que arrancó suspiros y acaparó la atención de los presentes a su paso por el escenario. Y es que optó por un traje de dos piezas en color azul celeste con el que presumió abdomen de acero y torneadas piernas.

La seguridad, el caminar y simpatía son sólo algunos de los factores que el jurado considera durante la preliminar y en cada uno de ellos Irma Miranda se mostró en todo momento como una experta. Mientras tanto, no perdió de vista su objetivo y para ello envío un mensaje a aquellas que han participado en certámenes de belleza representando a México y se han quedado en la línea.

Lo anterior, debido a que con su bikini usó una delicada salida de baño que no sólo le brindó movimiento y color a su look en esta etapa del concurso también envío un claro mensaje, pues la imagen que lleva sería parte de un homenaje a Ana Martin por su papel en la telenovela "El Pecado de Oyuki”. Y es que la actriz representaría a México en Miss Mundo de 1963, pero fue eliminada debido a que no cumplía con los requisitos de edad.

Irma Miranda en Miss Universo

Para el traje típico, Irma Miranda optó por un clásico traje de charro en color negro con detalles dorados; sin embargo, añadió el toque de glamour y elegancia propio de Miss Universo tanto en el diseño como en los bordados con los que también pone el alto las tradiciones.

Consta de un vestido corte sirena y strapless con un cinturón, perfecto para delinear su figura. Además, lució un saco de manga larga que le brindó mayor comodidad y añadió elegancia al atuendo al igual que la capa con la que desfiló. El look lleva en su totalidad coloridos bordados de flores.

