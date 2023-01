Le dijeron que era "demasiado gorda para modelar", ahora trabaja con marcas muy importantes

La modelo Sarah Clawson, de 26 años, aseguró que en el pasado le dijeron que estaba "demasiado gorda para ser modelo", pero ahora trabaja para algunas de las mayores marcas de moda del mundo. Recientemente se volvió viral tras abrir su corazón y asegurar que sufría de autoestima negativa y se enfrentó a crueles comentarios sobre su peso mientras crecía. También es conocida por hablar del body positive.

Ha triunfado. Foto: Especial.

En 2019, Sarah dijo que estaba decidida a probarse a sí misma y abandonó la universidad para trabajar en su carrera de modelo, el tiempo demostró que todos se equivocaron, pues ha aparecido en anuncios para Skims de Kim Kardashian, Good American de Khloé Kardashian, Sephora, H&M y más.

Tomó la decisión correcta

"Decidí dejar de odiarme y amar mi cuerpo, no sólo existir en él. No tiene sentido odiar algo que no puedo cambiar del todo", declaró a Newsweek en una reciente entrevista. Sin embargo, mencionó que un momento que la marcó fue cuando un profesor de sexto grado le dijo que tenía una "cara bonita", pero le aconsejó que no "dejara que su cuerpo lo arruinara."

Ha sanado viejas heridas. Foto: Especial.

Admitió que de joven "se alimentaba de la validación de los demás" y dejaba que los comentarios la afectaran. Esto la llevó a ir al gimnasio "por todas las razones equivocadas" y a perseguir un número inalcanzable en la báscula.

Ha sanado y triunfó

Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que sus curvas no significan que no esté sana, en la actualidad va al gimnasio seis veces por semana sólo para sentirse bien con la "mentalidad de sentirme fortalecida" y "alimentar mi alma", según documentó el diario inglés Daily Star.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

Sarah también es muy popular en redes sociales, tiene más de 38 mil seguidores en Instagram y otros 40 mil en TikTok, donde espera ser un modelo a seguir para chicas jóvenes como ella.

SIGUE LEYENDO...

"Nunca me dejaré de tatuar", afirma "la joven más tatuada del mundo"

La tiktoker Barbie Núñez paraliza la red en top rojo de escote profundo