FOTOS: "Intenté ocultar mi cuerpo por ser muy delgada”, asegura influencer tras superar sus miedos

Una influencer que habla sobre el “body positive” se volvió viral luego de confesar ante sus más de 160 mil seguidores que solía temer ponerse un bikini por ser tan delgada, pero ahora ha aprendido que no hacen falta curvas para ser atractiva. Se trata de Clara Dao, quien tiene como objetivo crear un espacio seguro para las chicas delgadas y con poco pecho.

En TikTok también es muy popular y tiene 2.3 millones de seguidores. Foto: Especial.

En un post reciente contó que solía preocuparse por llevar cierta ropa, ya que le preocupaba lo que la gente pensara de su pequeña figura. Para empezar el año con buen pie, Clara narró un poco sobre cómo ha aprendido a superar sus miedos, aunque pasó años ocultando su cuerpo con ropa holgada y evitaba ciertos conjuntos para que la gente no tuviera su complexión.

Se siente más a gusto con ella misma

Sostuvo que ahora es una persona totalmente diferente, y publicó una selección de fotos de sí misma posando con un bañador gris. “Espero que estén bien mental y físicamente", escribió en la descripción. "Estaba repasando estas fotos y me sentí orgullosa y con lágrimas en los ojos por todos los progresos que he hecho para quererme a mí misma… Intenté ocultar mi cuerpo de muchas maneras”, agregó.

En la actualidad vive en Toronto. Foto: Especial.

También mencionó que no concebía la idea de que alguien pudiera verla como “sexy”, "ahora, al ver estas fotos, noto el cambio drástico de mi mentalidad a lo largo de los años... Me apenaba de mi cuerpo… Pero ahora me encanta mi aspecto en bikini. Me siento tan aliviada de no tener que esconder más mi cuerpo y ya no me avergüenzo de él. En cambio, me encanta mostrar mi cuerpo natural y todas las 'imperfecciones' que nuestra sociedad nos dice que escondamos”, reflexionó.

Motivó a sus seguidores

"He aprendido a sentirme cómoda en mi piel y a apreciarla en todas sus formas naturales… El camino no ha sido fácil, pero todos podemos hacerlo dando un pequeño paso cada vez", concluyó.

Tiene 24 años. Foto: Especial.

Hasta el momento, 26 mil personas han dado me gusta a la publicación y casi 700 personas han comentado, algunas de ellas le han agradecido sus palabras y han asegurado que se han sentido identificadas, pero con un gran ánimo de cambiar gracias a su ejemplo. "Casi lloro, literalmente. Me has ayudado a aprender a quererme a mí misma… Eres realmente increíble", escribió un usuario.

