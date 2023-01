Natasha Crown y el polémico reto para transformar su cuerpo que quiere lograr con yoga

La modelo de Serbia Natasha Crown tiene un único objetivo en la vida: tener el trasero más grande del mundo y aseguró que hace de todo para conseguirlo, como comer demasiado, operaciones y también recurre al yoga para conseguirlo. La también estrella de OnlyFans de 27 años se ha sometido hasta ahora a cinco operaciones para conseguir sus enormes glúteos.

Siempre se vuelve viral. Foto: Especial.

Crown está intentando tonificarlo aún más con algunos ejercicios de yoga antes de recurrir de nueva cuenta al quirófano. En su cuenta de Instagram, la chica subió un par de fotos en las que se ve cómo hizo un entrenamiento de yoga en un parque.

Siempre causa mucha polémica

A Natasha se la vio agachada sobre un tronco mientras se estiraba. A pesar de hacer ejercicio, seguía luciendo glamorosa con sus pestañas y su larga melena rizada. Algunos de sus seguidores le escribieron: "Te ves maravillosa" y "Creo que estoy enamorado". Sin embargo, también tiene haters que constantemente la critican y aseguran que todo lo que hace es innecesario.

Está determinada a cumplir su objetivo. Foto: Especial.

Irá por más operaciones

A pesar de haberse sometido ya a cinco operaciones de levantamiento de glúteos para conseguir su trasero curvilíneo, Natasha ha dicho que está planeando hacerse una sexta pronto. El año pasado habló de su deseo de tener el trasero más grande del mundo en el programa Hooked on the Look de YouTube: “Ese es mi objetivo y voy a conseguirlo".

Tiene 2.1 millones de seguidores. Foto: Especial.

"Cuando tenía 20 años, me operé por primera vez de glúteos. Me hice mi último lifting brasileño de glúteos hace un mes y fue el quinto", detalló. Sin embargo, ha admitido que su aspecto extremo y su personalidad a menudo pueden intimidar a los hombres. "A los hombres les da miedo", ha dicho en varias ocasiones.

