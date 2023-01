Anette Cuburu presume su belleza en entallado vestido azul

Anette Cuburu se robó toda la atención este martes, luego que se diera a conocer que ella junto a otras dos compañeras estarían por despedirse del matutino "Venga La Alegría" ante una supuesta respuesta poco favorable por parte de la audiencia; sin embargo, la guapa conductora de 47 años aprovechó las especulaciones y rumores de su salida del programa de TV Azteca para confirmar que es una de las famosas más queridas de la televisión mexicana.

Pues con una publicación de Instagram, en la que de paso presumió su belleza como pocas veces, sus fans la llenaron de halagos y cumplidos, mismos que demuestran lo querida que es. Incluso, Anette Cuburu también aprovechó para afirmar que en el matutino están algunos seres queridos que la hacen sentir como nadie. "Tenerlos a ustedes como amigos me hace sentir en las nubes @vengalaalegria", escribió la conductora en una publicación que rápidamente llamó la atención de sus fans.

La conductora impone moda con el vestido ideal para la primavera

Claro que más allá de reiterar su cariño por el matutino, la también madre de familia aprovechó su publicación para imponer moda, algo que suele realizar con frecuencia al presumir los looks más icónicos y cautivadores, en los que de vez en cuando incluye tendencias un tanto arriesgadas como escotes con los que se corona como fashionsita. En esta ocasión, la famosa lució su figura con un coqueto vestido azul que por lo entallado ayuda a resaltar un cuerpo con forma de reloj de arena.

Así cautivó a sus fans. (Foto: IG @anetteoficial)

Con el look anterior, Anette Cuburu presumió algunas de las tendencias que se verán esta primavera, eso sin descuidar su estilo y la elegancia que tanto la caracterizan. Pues así como el color azul eléctrico es magnífico para atraer todas las miradas, también se trata del color en tendencia para la temporada y que además es muy fácil de combinar. En este caso, la guapa conductora presumió un vestido entallado en el que el diseño se complementa con detalles en color negro que elevan el look.

Por supuesto, no se trata del clásico color sobrio, pues con este look la conductora también demostró que las transparencias no han pasado de moda y para presumir su belleza en un vestido como este, destacan un par de mangas por debajo de los codos y abultadas, que complementan la parte superior de la prenda para también conseguir un estilo juvenil. En su cátedra de moda, la conductora también sorprendió con un discreto escote de cremallera con el que logró robarse todas las miradas.

Luego de presumir esta nueva imagen en la que su melena rubia también gana protagonismo, sus seguidores de Instagram no dudaron en llenarla de halagos con comentarios como "me encantó tu vestido", "te ves guapísima",, "me enamoré", "hermosísima", "linda" y "perfecta con su belleza de pies a cabeza".

