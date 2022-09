Maya Nazor presume su figura al bailar en bikini de animal print

Maya Nazor está pasando uno días de descanso en la playa, por lo que ya comenzó a presumir sus mejores looks para disfrutar de los últimos días del verano. Por ejemplo, éste miércoles, la influencer presumió su figura al compartir un video bailando en un bikini de animal print con algunas aplicaciones, pieza que la coronó como una de las reinas del estilo.

La novia de Santa Fe Klan es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, en la primera presume sus mejores looks, con los cuales muestra que ya recuperó la figura que tenía antes del embarazo, mientras que en la plataforma china comparte videos de coquetos bailes que están en tendencia, como este último en el que se movió al ritmo de "Efecto" de Bad Bunny.

Maya Nazor presume figura en bikini

En las imágenes se puede ver a la influencer, de 23 años, luciendo su curvilínea silueta en un coqueto bikini de animal print. La pieza llamó la atención por su sostén de estampado blanco y negro, así mismo estaba adornado con unas cadenas doradas que iban del centro hacia la espalda, lo que le dio un toque muy chic a la prenda, con la que decidió bailar la canción del reguetonero.

Asimismo, combinó la pieza con un mini short de mezclilla, el cual abrió para mostrar su abdomen plano, que recuperó después de convertirse en mamá del pequeño Luka, hace tan sólo dos meses. La joven a sorprendido al enseñar su vientre, por lo que ha compartido uno de sus secretos con sus fans: el uso de fajas modeladoras, ya que en sus fotos y videos en redes lo luce sin ninguna pena.

En tanto, en otras imágenes que ha compartido a sus más de 3.8 millones de seguidores su cuenta de Instagram, se puede ver el traje de baño completo. Mientras que en el top tiene un estampado de animal print, la panty es lisa de color negro, haciendo un contraste y una combinación perfecta para lucir en los últimos días de verano en la playa o la alberca.

Maya y Santa Fe Klan están de fiesta en la playa Foto: Especial

Maya Nazor está tomando unos días de descanso junto a Santa Fe Klan, de hecho fue ella quien confirmó que el cantante se encontraba bien después de su detención en Guanajuato. La pareja está en un paradisiaco lugar junto a unos amigos, sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer si llevaron a su bebé, puesto que en sus historias no han dejado ver si están juntos.

