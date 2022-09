Conductores de VLA interrumpen el programa por muerte de Reina Isabel II; así fue el momento exacto | VIDEO

Desde la mañana de este jueves 8 de septiembre la noticia de que la salud de la Reina Isabel II tenía preocupados a sus médicos alertó a todo el mundo. Poco después del medio día la corona de Inglaterra confirmó la muerte de la monarca de Reino Unido y fue así como los conductores del programa VLA debieron interrumpir su transmisión pata dar a conocer el suceso.

El Palacio de Buckingham y la Casa Real informó en su cuenta oficial de Twitter sobre el fallecimiento de la monarca, siendo las 12:30 horas de México. "The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow" (La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana), escribieron.

Conductores de VLA interrumpen el programa por muerte de Reina Isabel II

La noticia lleno los titulares de los noticieros del mundo entero, y también de algunos programas de revista, como Venga la Alegría (VLA), que debió interrumpir su transmisión para informar sobre la muerte de la monarca que estuvo en la corona británica por 70 años, siendo la más longeva del país.

Visiblemente impactado, fue Sergio Sepúlveda quien se enlazó con el noticiero de la televisora del Ajusco para que se hiciera una transmisión especial e informar sobre el suceso que ha conmocionado al Reino Unido y que ha sido la noticia más importante en los últimos meses.

"Doce con treinta y tres, desde muy temprano se ha estado hablando del estatus de la salud de la Reina Isabel y hay noticias. Vamos con Fuerza Informativa Azteca, porque sí, lamentablemente la Reina Isabel ha perdido la vida", fueron las palabras expresadas por Sepúlveda para dar a conocer la noticia.

Una de las preguntas que muchos se hacen es de qué murió la reina, sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de la muerte de la monarca de Inglaterra, pero se sabe que su salud se vio afectada en los últimos días y que en su última aparición, cuando recibió a Liz Truss, la recién elegida primera ministra de Reino Unido, se había mostrado más delgada y con una mancha en la mano, que indicaría que había recibido suero recientemente.

En su última aparición la reina se veía más delgada y con una mancha en su mano. Foto: Especial

