Alfredo Adame niega romance con joven trans: "Son una bola de mentirosos"

El pasado martes 6 de septiembre, el conductor, Alfredo Adame se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que la famosa revista de espectáculos TVNotas destapara el presunto noviazgo que sostuvo con la joven trans, Alissa Milan, durante 7 años.

En la publicación, Alissa Milan contó que fue en 2015 cuando conoció al actor. A partir de ese momento su relación comenzó a tomar mayor fuerza hasta que ella lo llegó a considerar su "amigo con derechos". Aparentemente la relación surgió cuando él aún estaba casado con Mary Paz Banquells.

Finalmente, la publicación de la revista de espectáculos apuntó que Alfredo Adame le prometió llevarla de viaje y realizarle varias cirugías, pero nunca cumplió con su palabra. También se detalla que quería conocer a otras "amigas" de la comunidad, sin embargo no ocurrió.

Tras leer la controversial declaración, este miércoles 7 de septiembre el actor, Alfredo Adame concedió una entrevista en el programa matutino Venga La Alegría para brindar su declaración sobre su presunto noviazgo con la joven trans, Alissa Milan.

Sin guardarse nada, el exgalán de telenovelas tundió a la publicación de TVNotas al asegurar que todo es completamente falso. Además, señaló que hacen falta pruebas que demuestren el testimonio de su supuesta pareja sentimental.

"Es mi palabra contra la suya. Son una bola de mentirosos. Puras mentiras. Yo no he visto las grabaciones ni he visto que ella diga 'sí, nos acostamos'", sentenció el conductor de televisión.