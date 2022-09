¿Quién es la máscara? 2022: Juanpa Zurita hace una petición especial a Galilea Montijo antes de iniciar grabaciones

La cuarta temporada de “¿Quién es la máscara?” se confirmó este lunes 5 de septiembre a través de una publicación en el perfil oficial de instagram en donde se revelaron los cambios que habría en esta edición.

Y es que nuevamente regresa Omar Chaparro a la conducción del reality show, mientras como co-conductora estará la hermosa Marisol González y en el panel de investigadores siguen Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita, a estos se les une la conductora de Hoy, Galilea Montijo.

Ante la llegada de Galilea Montijo como investigadora en esta nueva temporada de “¿Quién es la máscara?”, su compañero de panel el influencer Juanpa Zurita con quien tiene una gran relación, le hizo una petición muy especial y sobre todo importante para las grabaciones de los programas.

¿Qué le pidió Juanpa Zurita a Galilea Montijo?

Fue por medio de un comentario en la publicación en donde se reveló el nuevo elenco de “¿Quién es la máscara?”, en donde Juanpa aprovechó la oportunidad de hacerle esta petición a su ahora compañera de proyecto Galilea Montijo.

Y es que el famoso influencer le pidió a la conductora de Hoy que le hiciera una lista de todos sus ex novios, pues en la segunda temporada Juanpa tuvo un pequeño error con Galilea cuando estuvo como invitada a uno de los programas de “¿Quién es la máscara?”.

“Ahora si necesito que me pases la lista de tus exnovios @galileamontijo”, escribió Juanpa en Instagram

Foto: Captura de pantalla

¿Qué error cometió Juanpa con Galilea Montijo?

Tal y como lo mencionamos en los párrafos anteriores, fue en la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?” cuando Galilea Montijo estuvo como invitada en una de las emisiones, ahí ayudó al panel de investigadores a dar con la identidad de algunos de los personajes.

Durante su participación la conductora de Hoy le fue recordado su romance con el ex futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco pero ella se hizo la desentendida y negó conocerlo, sin embargo, el influencer Juanpa Zurita le dio algunas pistas importantes para que ésta tratara de reconocer a la figura del balompié mexicano, pero la conductora muy sonrojada y tratando de contener la risa seguía firme en asegurar que “no lo conocía”.

La inocencia de Juanpa Zurita al querer que Gali recordara al ex futbolista fue uno de los momentos más recordados del reality show pues el influencer debido a su edad ya que es muy joven no sabía que la conductora de Hoy y el ex integrante del Club América tuvieron un tórrido romance, el cual la tapatía prefiere no recordar.

¿Quiénes han sido los novios de Galilea Montijo?

Para evitar tener el error que cometió en la segunda temporada, Juanpa pidió a Gali que le haga una lista de todos los novios que ha tenido la conductora, y es por eso que aquí te damos a conocer algunos de los romances que tuvo la tapatía antes de casarse con su esposo Fernando Reyna.

Roger Torres

Es un empresario venezolano del quien se tiene muy poca información, se sabe que mantuvieron una relación durante dos años y aunque se habló de boda, nunca pasó y decidieron terminar su noviazgo.

Cuauhtémoc Blanco

Si bien el exfutbolista es uno de los galanes más conocidos de Gali, pues tuvieron un noviazgo de muchos años, aunque la relación fue tormentosa y con mucho “estire y afloje” la conductora y Cuauhtémoc Blanco se comprometieron.

Todo era amor sobre hojuelas, el exfutbolista cuando anotaba un gol se lo dedicaba a Gali con una seña en particular, la misma que la conductora utilizaba cuando estaba en Big Brother VIP para hacerle saber a su novio que lo amaba y extrañaba.

Sin embargo la “hermosa” relación llegó a su fin y Gali le regresó el anillo de compromiso al ahora político pues de acuerdo con los rumores, la relación se deterioró por supuestas infidelidades del ex jugador del América.

Foto: cuartoscuro

Gilberto Sobrero

Para el año 2007 la conductora de Hoy inició una relación con Gilberto Sobrero un hombre de origen cubano que conoció en Miami y que se dedicaba a la construcción, esta relación fue duramente criticada por la prensa rosa.

Pese a las innumerables críticas, Gali siempre defendió a Sobrero de todos los insultos y por supuesto dio la cara por la relación, sin embargo, este romance tampoco tuvo un final feliz pues terminaron su relación y ya no se supo más de Gilberto Sobrero.

Dr. Jorge Krasovsky

Este es otro de los romances más sonados de la conductora, pues el doctor y la conductora se veían muy enamorados y jamás estaban separados uno del otro.

Krasovsky le entregó un anillo de compromiso a Gali y se llegó a pensar que este hombre era el bueno para la conductora, pero no fue así y en enero de 2011 la pareja decidió terminar la relación, ¿las razones? No se conocen, pero se rumora que fue desde la falta de tiempo y hasta una supuesta infidelidad.

