Ninel Conde derrocha belleza en Instagram con atrevido baile y escotado vestido: VIDEO

Ninel Conde se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que demostró por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues resulta que presumió su torneada silueta con un atrevido baile y un arriesgado vestido lleno de escotes que dejaron al descubierto todas sus curvas, por lo que como era de esperarse “El Bombón Asesino” se llevó decenas de halagos y presumió por qué es que ostenta el título de “La Reina de OnlyFans”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde” compartió el mencionado video, el cual, aparentemente solo tuvo la intención de deleitar la pupila de sus más de 5 millones de seguidores, a los cuales, tiene acostumbrados a verla derrochar belleza con sus atrevidas postales.

Para esta ocasión, Ninel Conde posó sobre una plataforma circular y estaba realizando un sensual baile mientras recibía una ráfaga de viento artificial que hacía que su cabellera volara, así como algunos elementos de su sofisticado vestido, el cual era de color verde y tenía múltiples escotes que dejaron al descubierto gran parte de la espectacular figura de la actriz mexiquense, quien enloqueció a sus fans haciendo gestos más que seductores.

Cabe mencionar que, en la descripción de su video, Ninel Conde dejó ver que dicha sesión de fotos estará disponible en su perfil oficial de OnlyFans, por lo que solo dio una probadita para incentivar a sus seguidores a que se suscriban a la mencionada plataforma donde cobra 20 dólares al mes por ver su contenido erótico.

El candente video de Ninel Conde no pasó desapercibido para ninguno de sus seguidores y prueba de ello es que en pocos minutos dicho clip acumuló más de 10 mil likes, además, los halagos comenzaron a llegar al por mayor y se pudieron leer comentarios como “Todo un bombón”, “Cada día más bella”, “Una diosa” y “¡Qué mujer tan sensual!”.

"El Bombón Aseisino" es todo un fenómeno en redes sociales. Foto. IG: ninelconde

Ninel Conde ¿La reina de OnlyFans?

En diferentes ocasiones, Ninel Conde ha sido calificada como “La Reina del OnlyFans” debido a que ocasionó un gran revuelo con su llegada a la mencionada plataforma de contenido exclusivo, sin embargo, hace unos días se puso en tela de juicio dicho título debido a que se dio a conocer que no figuró dentro del top 3 de las modelos mexicanas más lucrativas en esta página, por lo que el tema se prestó para un intenso debate.

Por un lado, diversos usuarios aseguraron que el generar más dinero no necesariamente significa que sean más bellas, no obstante, también argumentaron que “El Bombón Asesino” tiene menos tiempo en OnlyFans que las modelos que encabezan la lista (Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz), cabe mencionar que, hasta ahora, Ninel Conde no ha emitido ninguna declaración al respecto, por lo que se desconoce si le quita o no el sueño el estar dentro de esta lista pues se sabe que la venta de contenido exclusivo no es su principal fuente de ingresos ya que hace apenas unos días lanzó su propia línea de cosméticos, además, está enfocada en su faceta como cantante realizando presentaciones por todo el territorio nacional y en algunas zonas de Estados Unidos.

